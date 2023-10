Linz obenauf gegen die Haie

Artikel anhören Innsbruck. (PM HCI) Der HC TIWAG Innsbruck muss in Linz eine 0:3-Niederlage einstecken. Offensiv wollte diesmal wenig bis gar nichts klappen. Drittel...

Innsbruck. (PM HCI) Der HC TIWAG Innsbruck muss in Linz eine 0:3-Niederlage einstecken. Offensiv wollte diesmal wenig bis gar nichts klappen.

Drittel eins verläuft ausgeglichen, zu Beginn mit leichten Vorteilen für die Black Wings. Beide Teams lassen defensiv aber noch keine ganz großen Möglichkeiten zu. Mit dem ersten Powerplay des Abends gehen die Linzer in der 10. Minute in Führung. Die Überzahlformation der Black Wings braucht gerade einmal sieben Sekunden bis es nach einem Schuss von Brian Lebler einschlägt. Die Haie werden mit Fortdauer des Drittels gefährlicher, haben selbst ihr erstes Überzahlspiel, bleiben hier aber ohne Erfolg.

Die ersten zehn Minuten im Mittelabschnitt gehören, mit Ausnahme einer Riesenchance von Graham Knott (Stange), den Tirolern. Die Linzer überstehen diese Phase aber unbeschadet, und nehmen ab Minute 30 wieder das Heft in die Hand. Zunächst haben die Haie bei zwei, drei Aktionen noch Glück (wieder Stange), ehe Martin Stajnoch mit einem verdeckten Schuss auf 2:0 für die Black Wings stellt. Insgesamt sind die Haie im zweiten Drittel offensiv gefährlicher als im ersten Abschnitt, defensiv aber ein ums andere Mal unsortiert.

Der von den mitgereisten Fans erhoffte Tiroler Sturmlauf bleibt leider aus. Vielmehr haben die Linzer weiter dicke Chancen auf weitere Treffer. Als Sean Collins per Abstauber auf 3:0 stellt (49.) ist die Partie quasi entschieden, die Haie können nicht mehr zulegen, die Linzer spielen die drei Punkte nach Hause.

Der HCI unterliegt den Black Wings in Linz mit 0:3. Die Linzer waren an diesem Abend in der Offensive konsequenter, kaltschnäuziger, und hatten mit Rasmus Tirronen einen überragenden Rückhalt (obwohl auch Haie-Goalie Evan Buitenhuis die Innsbrucker wiederholt vor weiteren Gegentreffern rettete). Für die Haie gilt es nun sich rasch zu sammeln. Die weiteren Aufgaben in dieser Woche auswärts in Salzburg (Mittwoch) und auswärts beim HC Pustertal (Freitag) werden um nichts leichter.

Steinbach Black Wings Linz – HC TIWAG Innsbruck-Die Haie 3:0 (1:0,1:0,1:0)

Tore: Lebler (10./PP1), Stajnoch (34.), Collins (49.);

