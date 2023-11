Linz: Lebler krÃ¶nt sich bei Heimsieg zum Rekord-TorschÃ¼tzen

Artikel anhören Linz. (PM Black Wings) Die Steinbach Black Wings feiern einen verdienten 4:1 Heimsieg gegen den HC Pustertal. Nach einem umkämpften Mitteldrittel führte...

Linz. (PM Black Wings) Die Steinbach Black Wings feiern einen verdienten 4:1 Heimsieg gegen den HC Pustertal.

Nach einem umkämpften Mitteldrittel führte ihr Aushängeschild die Linzer zum Erfolg. Brian Lebler krönte sich mit einem Doppelpack und seinem 360. Treffer zum Rekord-Torschützen der win2day ICE Hockey League.

Steinbach Black Wings Linz – HC Pustertal 4:1 (2:0, 0:1, 2:0)

Tore: 1:0 Matt MacKenzie (1. Min.), 2:0 Brian Lebler (16. Min.), 3:1 Brian Lebler (51. Min.), 4:1 Brodi Stuart (54. Min.) bzw. 2:1 Joel Messner (40 Min.)

Trotz längerer Pause ging die Rückkehr der Steinbach Black Wings sofort mit viel Tempo los und bereits nach 38 Sekunden durften die Fans in der Linz AG Eisarena zum ersten Mal jubeln. Shawn St-Amant bediente Matt MacKenzie in der Mitte, der durch die Beine von Jacob Smith zum 1:0 einnetzte. Die Gäste aus dem Pustertal taten sich in den ersten Minuten schwer den Puck in den eigenen Reihen zu halten, denn es waren immer wieder die Linzer, die früh attackierten. Nach fünf Minuten stand Jason Akeson frei vor dem Tor der Stahlstädter, verfehlte jedoch den Puck um wenige Zentimeter. Die Gäste fanden im Anschluss daran besser in die Partie, Ivan Deluca kam auf der linken Seite frei zum Abschluss, den Rasmus Tirronen aber akrobatisch mit seinem Bein abwehren konnte. Auf der anderen Seite waren es wieder die Hausherren, die sich die nächsten Torchancen erspielen konnten. Shawn St-Amants Schuss war zu unplatziert und landete auf dem Körper von Jacob Smith, während Raphael Wolf’s Distanzschuss abgefälscht und über das Tor hinweg segelte. Richtige Topchancen waren im Anfangsdrittel selten. Sieben Minuten vor Ende des ersten Drittels wurde Andreas Kristler wegen Beinstellens für zwei Minuten auf die Strafbank geschickt. Die Stahlstädter meisterten die Unterzahl-Situation aber unbeeindruckt und ließen lediglich eine Torchance zu, die Rasmus Tirronnen aber ohne Probleme abwehren konnte. Kurz darauf war es dann soweit und der Jubel der 3012 Zuseher kannte für einen Mann keine Grenzen mehr. Das Aushängeschild und Kapitän der Steinbach Black Wings, Brian Lebler, eroberte in der 16. Minute die Scheibe im Angriffsdrittel und jagte sie zum 2:0 und zu einem ganz besonderen Meilenstein in die Maschen. Mit seinem insgesamt 360. Treffer in der win2day ICE Hockey League verewigte sich die Nummer 7 als alleiniger Rekord-Torschützenkönig seit der Liga-Neugründung in den Geschichtsbüchern. Unter Standing Ovations und einer feiernden Traube all seiner Teamkollegen, führte der Leader die Stahlstädter mit der Führung zurück in die Kabine.

Körperbetonte Wölfe fighten zurück

Die Wölfe kamen mit viel Elan aus der Pause und warfen sich entschlossen in alle Zweikämpfe. Es waren dennoch die Linzer, die den ersten Torschuss im zweiten Drittel verzeichnen konnten. Nico Feldners Versuch war aber zu zentral und somit kein Problem für den Goalie der Gäste. Ein altbekannter an der unteren Donaulände, Rick Schofield, prüfte wenige Minuten später den Finnen im Tor der Heimmannschaft. Der Schuss des Ex-Linzers flog aber über den Kasten von Tirronen hinweg. Die Steinbach Black Wings wollten dem kurzen Aufbäumen der Wölfe sofort ein Ende setzen und machten sich in Form von Shawn St-Amant wieder bemerkbar. Der Schuss des Kanadiers prallte am Körper von Smith ab, Emilio Romig konnte den Puck per Rebound aber nicht verwerten. Die Gäste zeigten zwar im zweiten Drittel mehr von ihren Qualitäten waren jedoch zu ungenau in ihrem Passspiel und in den Torabschlüssen. Um diese Ungenauigkeiten auszubügeln riskierten die Südtiroler mehr, dadurch litt aber auch das Fairplay der Partie. Wyatt Ege wurde wegen Behinderung für zwei Minuten auf die Strafbank geschickt, somit hieß es Powerplay für die Stahlstädter.

Brian Lebler fackelte nicht lange und gab sofort einen Warnschuss ab, der jedoch zu hoch geriet. Die Hausherren drängten die Pusterer tief in ihr Defensivdrittel und ließen den Wölfen kaum Zeit zum Durchatmen. Graham Knott bediente mit guter Übersicht Brian Lebler, dessen Schuss aber abgefälscht und somit ungefährlich blieb. Auf beiden Seiten waren es immer wieder die Torhüter, die die Fehler ihre Vordermänner ausbügelten. Die Gäste verdankten es Jacob Smith, dass sie nicht höher in Rückstand lagen. Zwei Minuten vor der zweiten Pause musste Gerd Kragl wegen hohen Stocks in die Kühlbox und das Vergehen wurde doppelt bestraft. In ihrem zweiten Powerplay an diesem Abend machten es die Wölfe besser und verwerteten wenige Sekunden vor der Sirene zum 2:1 Anschlusstreffer. Der Schuss von Joel Messner wurde kurz vor dem Tor noch abgefälscht und ließ Rasmus Tirronen keine Chance. Mit dem knappen Vorsprung für die Gastgeber gingen beide Teams in den Schlussabschnitt.

Lebler baut Rekord umgehend aus

Sichtlich beflügelt vom Anschlusstreffer kamen die Gäste voller Elan aus der Pause. Wenige Sekunden nach Wiederbeginn die erste gute Möglichkeit für die Wölfe. Der Torpfosten von Tirronen’s Gehäuse verhinderte aber den Ausgleichstreffer. Daniel Glira musste wenig später zwei Strafminuten absitzen und brachte damit die Linzer wieder in ihren Rhythmus. Im Powerplay fanden die Steinbach Black Wings aber keinen Weg durch die Defensivreihen der Wölfe. Stattdessen mussten auch die Hausherren mit einem Mann weniger weitermachen. Nach einem guten Pass in die Mitte von Raphael Andergassen hakte Andreas Kristler bei seinem Gegenspieler ein und wurde ebenfalls zu einer Nachdenkpause geschickt. Beide Teams konnten ihr Powerplay nicht nutzen und es blieb bis in die Schlussphase bei der knappen Führung für die Steinbach Black Wings. Zehn Minuten vor dem Ende brachte Mats Frycklund die Oberösterreicher erneut in Überzahl, welche die Linzer zu ihrem Gunsten nutzten. Brian Lebler hatte an diesem Abend noch nicht genug und versenkte das Spielgerät zum 3:1. Damit war der Kapitän aber immer noch nicht am Ende. Mit guter Übersicht bediente er nur drei Minuten später Brodi Stuart auf der rechten Seite, der gekonnt ins obere Kreuzeck zum 4:1 einnetzte. Die Steinbach Black Wings spielten die restlichen Minuten gekonnt von der Uhr und konnten vor und mit 3012 Zuschauern Brian Lebler und einen verdienten 4:1 Sieg feiern.

Bereits am kommenden Sonntag geht es für die Linzer mit einem echten Kracher weiter. Um 17:30 Uhr empfangen die Stahlstädter daheim die spusu Vienna Capitals. Tickets dafür sind online unter tickets.blackwings.at und an der Abendkassa erhältlich.

