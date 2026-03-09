Linz: Kapitän bleibt zwei weitere Jahre an Bord

Linz. (PM Black Wings) Die Steinbach Black Wings Linz binden ihren Anführer Brian Lebler für zwei weitere Jahre.

Der Rekordtorschütze verlängert seinen Vertrag bis inklusive der Saison 2027/28 und führt die Linzer durch einen personellen Umschwung.

Er trifft und trifft – und gehört auch mit mittlerweile 37 Jahren weiterhin zur absoluten Spitze der win2day ICE Hockey League. In dieser bleibt Brian Lebler auch in den kommenden beiden Jahren das Zugpferd der Steinbach Black Wings Linz und baut damit seinen aktiven Legendenstatus weiter aus. Der Austro-Kanadier steuert auf 800 Spiele in der höchsten Spielklasse des Landes zu und zählt ungebrochen zu den gefährlichsten Snipern aller 13 Mannschaften. Nachdem er seine Ausbeute in den vergangenen beiden Jahren abermals auf rund 50 Scorerpunkte pro Saison steigern konnte, war er auch heuer – trotz seiner längsten Durststrecke von zehn Spielen ohne Tor – nicht zu stoppen.

41 direkte Torbeteiligungen, darunter 21 Volltreffer, stellen weiterhin eine Lebensversicherung für die Oberösterreicher dar. Der Kapitän hat noch lange nicht genug und ist fest entschlossen, sein Schiff nach dem heroischen Halbfinaleinzug im vergangenen Jahr und der bitteren Enttäuschung heuer weiter in Richtung des ganz großen Ziels zu steuern. Seit seinem Kurzzeitwechsel und dem Gewinn seiner zweiten Karl-Nedwed-Trophy im Jahr 2021 mit Salzburg brennt der Stürmer darauf, den Pokal noch einmal in seine Heimat zu holen. Gerade einmal vier Spiele verpasste der Wahl-Linzer seither für seine Mannschaft – ein weiterer Beweis für den unbändigen Einsatz auf der „Road to Hauptplatz“. Dabei hält Lebler seinen überragenden Schnitt von nahezu einem Punkt pro Spiel in insgesamt 791 Pflichtspielen in der höchsten Liga des Landes aufrecht.

Damit nicht genug: Im vergangenen Frühjahr ließ die Nummer 7 das Abenteuer Nationalteam nach seinem dortigen Karriereende noch einmal aufleben. Mit Österreich schaffte er den erneuten Klassenerhalt in der Top-Gruppe sowie den sensationellen Einzug ins WM-Viertelfinale gegen die Schweiz.Sein voller Fokus liegt nun gemeinsam mit der gesamten Organisation der Steinbach Black Wings Linz darauf, die Lehren aus dem frühen Saisonende zu ziehen.

Stimmen:

Head Coach Philipp Lukas „Es war für uns alle ein schwieriges Jahr, in dem wir viel versucht haben, um das Beste daraus zu machen. Brian war als unser Anführer immer auf der Suche nach Antworten, und es war spürbar, wie heiß er nach wie vor darauf ist, mit der Mannschaft und der Organisation Erfolg zu haben. Er bleibt für uns ein unverzichtbarer Teil, und er hat vor dem Tor weiterhin bewiesen, dass er zu den Besten der Liga gehört. Daher freut es uns sehr, dass wir weiterhin auf ihn bauen können und gemeinsam daran arbeiten, nächstes Jahr wieder anzugreifen!“

Brian Lebler „Die Saison und vor allem das Ende waren für uns alle sehr frustrierend. Das ist nicht der Standard, den Linz verdient hat. Es gehören sehr viele Faktoren zu so einer Saison dazu. Sportlich haben wir enttäuscht und trotzdem waren unsere Fans fantastisch. Das bedeutet dem ganzen Verein sehr viel und darum möchte ich unbedingt noch weitermachen. Für uns beginnt schon heute eine neue Saison und wir werden alles machen, damit wir besser zurückkommen!“