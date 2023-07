Linz: Hochspannender Dreikampf um letzte TorhÃ¼ter-Position

Artikel anhören Linz. (PM Black Wings) Mit Jakob Sprachmann leihen die Steinbach Black Wings zur neuen Saison einen vielversprechenden Nachwuchs-Torhüter aus Villach aus. Gemeinsam...

Linz. (PM Black Wings) Mit Jakob Sprachmann leihen die Steinbach Black Wings zur neuen Saison einen vielversprechenden Nachwuchs-Torhüter aus Villach aus.

Gemeinsam mit Benedikt Oschgan und Martin Reder bildet der 20-jährige Kärntner das Goalie-Trio in der Alps Hockey League und damit einen Dreikampf um die verbleibende Stelle in der Kampfmannschaft.

Die Steinbach Black Wings setzen auch im Tor darauf, der nächsten Generation eine Perspektive zu verleihen. Hinter Rasmus Tirronen und Thomas Höneckl belebt Torhüter-Trainer Jürgen Penker einen internen Konkurrenzkampf um die letzte Position in der Kampfmannschaft. Mit Benedikt Oschgan und Martin Reder rücken dabei zwei gebürtige Oberösterreicher aus ihren jeweiligen Altersstufen nach. Ersterer fungierte in der abgelaufenen Spielzeit bereits als Back-Up in der Alps Hockey League. In sieben Einsätzen mit den Steel Wings LINZ AG überzeugte der U20-Nationaltorhüter dabei mit einer Save-Percentage von 90.3%. Nach dem Abgang von Leon Sommer soll der 18-Jährige in der kommenden Saison den nächsten Schritt machen und der Truppe von Head Coach Matej Hocevar sicheren Rückhalt verleihen.

Ebenfalls einen weiteren Sprung nach vorne soll Martin Reder machen. Der 18-jährige Nachwuchs-Goalie feierte im vergangenen Jahr sein Debüt in der zweithöchsten Spielklasse. Neben einem Einsatz in der Alps Hockey League war Reder aber vorrangig in der U18 und der U20-Stufe für die Eishockey Akademie Oberösterreich im Einsatz und kam dort auf eine Fangquote von 93.1 bzw. 88.3 Prozent.

Komplettiert wird das künftige Torhüter-Gespann von einem Neuzugang aus Villach. Der 20-Jährige Jakob Sprachmann wechselt aus der Ausbildung des VSV in die Organisation nach Linz. In Kärnten durchlief der 180 Zentimeter große Youngstar ebenfalls die U18 und U20 Mannschaften und war zuletzt für die zweite Mannschaft der Villacher in der ÖEL auf dem Eis.

Alle drei Nachwuchshoffnungen sollen in der Organisation der Steinbach Black Wings Spielpraxis sammeln und regelmäßig am Training der Kampfmannschaft teilnehmen.

Jürgen Penker: „Für die Entwicklung auf unser Torhüterposition ist es hervorragend, dass wir drei starke Personalien haben, die sich gegenseitig fordern und fördern können. Mit den Dreien sind wir in der Alps Hockey League und im Notfall auch in der Kampfmannschaft gut aufgestellt.“

Der Countdown der Steel Wings läuft

Nicht mehr lange und auch die Spieler der Steel Wings LINZ AG kehren nach der Sommerpause wieder zurück nach Linz, wo der Trainingsstart schon auf sie wartet.

Auch diese Saison wird der bekannte Import – unsere #2 – Arturs Brikmanis wieder die Reise nach Linz antreten. Ebenso werden zwei Neuverpflichtungen in Linz einchecken – der finnische Stürmer Mikael Saha und der österreichische Verteidiger Lukas Necesany.

Arturs brikmanis

Der für Kontinuität stehende lettische Verteidiger Arturs Brikmanis konnte die letzte Saison als bester Verteidiger der Mannschaft abschließen und erzielte neben 6 Toren auch 12 Assists. Dass er Körpereinsatz zeigt und selten „Begegnungen am Eis“ aus dem Weg ging, zeigt die Liste über die Penaltys, die er mit 30 Minuten anführt. Dass der nun 22jährige in der vergangenen Saison kein einziges Training fehlte, spricht für seine professionelle Einstellung und Einsatz.

Mikael Saha

Der 28jährige finnische Stürmer Mikael Saha – der in Linz mit der #59 aufs Eis gehen wird – stand bereits mit vier Jahren am Eis. Seine weitere Ausbildung (junior years) erhielt er in Forssa und Pori wo er in den verschiedenen Juniorenligen spielte. Bereits mit 20 gelang ihm der Sprung in die Liiga (höchste finnische Liga) und kam dann die darauffolgende Jahre in der Liiga sowie Messtis (zweithöchste Liga) zum Einsatz. Seine letzte Saison spielte er in Italien für den S.G. Cortina Hafro, was ihn zum Liga-Kenner macht.

Mikael Saha zu seiner Verpflichtung in Linz: „I’m really excited to come and join Steel Wings Linz for next season. My goal is to play a good season and take next step in my career and get to play games in the Black Wings Team as well.“

Lukas Necesany

Lukas Necesany – ein 20jähriger österreichischer Verteidiger – begann seine Eishockeykarriere in Mödling in der Landesliga, wo er dann mit 9 Jahren zu den Vienna Tigers wechselte. Mit 13 ging’s dann für ihn in die Red Bull Eishockey Akademie, wo er dann auch seine schulische Ausbildung abschloss. In den letzten 3 Saisonen durfte er bereits in der Alps Hockey League Erfahrungen sammeln. Somit auch er kein unbekannter in der Liga. In Linz wird er das Jersey mit der #73 überstreifen.

Lukas Necesany zur kommende Saison in Linz: „Ich freue mich sehr darüber, dass der Wechsel nach Linz geklappt hat, genauso wie auf die neue Spielzeit hier. Ich will mich da beweisen und fest etablieren – in der Stadt und in der Mannschaft und freue mich auf die neue Herausforderung. Ich werde versuchen jeden Tag mein bestes für den Verein und auch in jedem Spiel zu geben. Ich freu mich schon auf die Fans und die Stimmung in der Halle!“

Was Head Coach Matej Hocevar zur Wahl der neuen Spieler sowie zur erneuten Verpflichtung von Arturs Brikmanis bewog und welche Überlegungen er dazu anstellte, ist hier nachzulesen: „Lukas is another talented player who may not have been given enough opportunities to show his talent in the past. He will definitely get it from us, but it is up to him to make the best of it. We have known Arturs for a long time and we know exactly what we can get from him. This year, we expect him to take a next step forward in his development. We were looking for a centerman for a while and in the end we found what we needed in Mikael. Mikael knows the league well and I am sure that together with Marc he will be a great leader for our young team.“

Aktueller Kader 2023/24

Tormann (1): Benedikt Oschgan

Verteidiger (6): Alexander Moser (Loan KAC), Laurin Liesch, Luca Venier, Marc-André Dorion, Arturs Brikmanis, Lukas Necesany

Stürmer (5): Benjamin Mosaad, Manuel Feldbaumer (Loan VSV), Elias Koller, Mathias Haiböck, Mikael Saha

Abgänge (2): Leon Sommer, Fabio Rohm

