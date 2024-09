Linz: Auftakt beim Playoff-Rivalen in Bozen

Linz. (PM Black Wings) Die Steinbach Black Wings starten am morgigen Freitag auswärts in die neue Meisterschaft. In Bozen fordern die Stahlstädter ihren ewigen...

Linz. (PM Black Wings) Die Steinbach Black Wings starten am morgigen Freitag auswärts in die neue Meisterschaft.

In Bozen fordern die Stahlstädter ihren ewigen Playoff-Rivalen und großen Titelfavoriten in der win2day ICE Hockey League.

HCB Südtirol – Steinbach Black Wings Linz

Grunddurchgang, Runde 1: Freitag, 19:15 Uhr, Sparkasse Arena

Es wird ernst! Am morgigen Freitag steigt auswärts für die Steinbach Black Wings Linz das Auftaktspiel in den Grunddurchgang der win2day ICE hockey League. Das erste Herantasten und könnte dabei herausfordernder nicht sein, denn mit dem HC Bozen wartet gleich zu Beginn einer der größten Titelaspiranten. Für die Italiener, welche nach der Hauptrunde der Saison 23/24 auf dem vierten Platz und damit hauchdünn vor den Oberösterreichern lagen, ging es in den Play Offs bis ins Halbfinale. Dort waren die Foxes abermals nah dran, Salzburg ein Bein zu stellen. Doch der spätere Champion riss Spiel 7 mit einem dramatischen 3:2 in der Overtime an sich. Enttäuschend für die Südtiroler, denn diese zählen auch zu neuen Saison zu den größten Anwärtern auf den Titelgewinn.

So stockte Manager Dieter Knoll im Sommer seinen Kader nochmal ordentlich auf und holte zehn Neuzugänge zu sich in die Palaonda. Matt Bradley aus Straubing, Anthony Salinitri von Asiago und Adam Helwka sollen unter anderem für noch mehr Tore sorgen. Im eigenen Drittel verfügt Bozen mit Sam Harvey und Gianluca Vallini über eines der konstantesten Goalie-Duos. Zudem weisen sämtliche Abwehrkräfte eine Größe von mindestens 1,83 m auf. Gewohnt körperlich stark traten die Füchse auch an die heurige Pre-Season heran und brachten diese mit fünf Siegen und drei Niederlagen erfolgreich zu Ende. Vor allem bei einem krachenden 10:0-Sieg gegen den HC Innsbruck schossen sich die Foxes ordentlich für die neue Spielzeit wart. Das direkte Aufeinandertreffen der Teams von Head Coach Philipp Lukas und Head Coach Glen Hanlon führte vergangenes Jahr zu drei Siegen für die Linzer und einem Sieg für die Südtiroler.

Locker Room Update

Im Lager der Steinbach Black Wings ist die Motivation für das harte Duell gleich zum Auftakt groß. Vier Siege und vier Niederlagen stehen nach der Pre-Season zu Buche. Der 5:3-Erfolg beim HK Nitra gab Brian Lebler und seinem Team dabei noch einmal wichtiges Selbstvertrauen. Der letzte Testlauf war dabei ein guter Gradmesser für das physisch intensive Spiel der Foxes. Die Disziplin der Linzer wird dabei gleich im ersten Match auf eine harte Probe gestellt.

Um voll konzentriert und ausgerastet zu sein, nahm Head Coach Philipp Lukas in der laufenden Woche bewusst etwas Intensität aus den Trainingseinheiten. Nach einem freien Wochenende und einem gemeinsamen Meeting abseits des Eises am Mittwoch, absolvierten die Stahlstädter am Donnerstag das Abschlusstraining. Neben den Langzeitverletzten Brodi Stuart und Emil Romig, der an seinem Geburtstag zeitgleich operiert wurde, war auch Stefan Gaffal noch nicht mit dabei. Damit starten die Steinbach Black Wings ohne das Stürmer-Trio in die neue Spielzeit. Im Tor wird Rasmus Tirronen die Linzer anführen.

Brian Lebler als Kapitän wiedergewählt

Der Schlussmann zählt gemeinsam mit Graham Knott zur erweiterten Leadership-Truppe in der Kabine der Oberösterreicher. In dieser wurde Brian Lebler von seiner Mannschaft als Kapitän mittels Wahl bestätigt. Der 36-Jährige bleibt damit ein siebtes Jahr in seinem Amt und wird von Gerd Kragl und Sean Collins als Assistants unterstützt. Sollte einer dieser drei nicht spielen können, rücken Andreas Kristler oder Neuzugang Greg Moro nach.

Nach dem Auftakt in Bozen eröffnen die Steinbach Black Wings am kommenden Dienstag die Linz AG Eisarena. Im ersten Heimspiel treffen die Stahlstädter auf den KAC. Tickets für den Schlager sind online unter tickets.blackwings.at und an der Abendkassa erhältlich.

Stimmen

Head Coach Philipp Lukas Es kribbelt nicht nur in mir. Wir sind alle happy, dass es losgeht und das gleich gegen einen starken Gegner. Wir sind bereit für diese Challenge und wir wissen aus der Vergangenheit, dass es nie einfach ist in Bozen. Sie haben den gleichen Trainer und sich gut verstärkt. Wir müssen physisch und mental diszipliniert sein und brauchen eine hervorragende Performance. Die letzten Details haben wir versucht im Abschlusstraining anzusprechen, jetzt müssen wir das im Spiel ummünzen und dann sehen wir, was passiert.

Rasmus Tirronen Wir sind aufgeregt. Die Vorbereitung fühlt sich immer lang an und deswegen freuen wir uns sehr, dass jetzt wieder die Punkte zählen. Jetzt finden wir heraus, wie sich die anderen Teams aufgestellt haben. Ich glaube, dass es egal ist, gegen wen man am Anfang spielt, denn jede Mannschaft freut sich und ist motiviert, dass es losgeht. Für uns spielt es keine Rolle, wem wir gegenüberstehen, wir wollen unseren Gameplan so gut wie möglich umsetzen. Es wird ein sehr physisches Spiel werden.