Linus Voit wird ein Riverking!

Landsberg. (PM HCL) Mit dem 24-jährigen Linus Voit wechselt ein weiterer Stürmer an den Lech. Voit war die vergangenen drei Jahre beim ESC Kempten tätig.

Während seiner Zeit im DNL-Team des AEV stand er bereits in Königsbrunn auf dem Eis, ehe er für eine Saison komplett beim EHC Königsbrunn im Kader stand. In der abgelaufenen Saison erzielte er 22 Scorerpunkte für die Kempten Sharks.

Vizepräsident Michael Grundei: „Mit Linus Voit bekommen wir einen körperlich starken und hart arbeitenden Stürmer. Mit einer Körpergröße von über 190 cm bringt er eine neue physische Facette in unser Spiel. Linus hat sich in den vergangenen Jahren sukzessive weiterentwickelt und punktet auch regelmäßig. Wir glauben, dass Linus dafür genau der richtige ist.”

Trainer Martin Hoffmann: „Für unsere Mannschaft suchen wir immer Spieler, die ihr Herz auf dem Eis lassen. Linus ist so ein Spielertyp. Er gibt nie auf und geht auch dorthin, wo es mal weh tun kann. Für den Erfolg einer Mannschaft sind das ganz wichtige Aspekte. Wir freuen uns, dass ein weiterer junger Spieler den Weg zu uns gefunden hat. Unser Ziel ist es, in der kommenden Saison vier Reihen zu haben, in denen jede Reihe Druck machen und mit viel Tempo spielen kann. Dabei wird Linus sicher eine gute Rolle spielen.“

Linus Voit: „Nach der Zeit in Kempten habe ich eine neue Herausforderung gesucht – und in Landsberg gefunden. Ich denke, wir haben wirklich viel Potenzial in unserer jungen Mannschaft. Ich freue mich schon, die Jungs noch besser kennenzulernen und dann auch gemeinsam Erfolge feiern zu können. Die Landsberger Fans sind ligenweit dafür bekannt, ordentlich Stimmung zu machen. Darauf freue ich mich besonders! Ich hoffe, dass ich mit dem, was ich mitbringe, der Mannschaft helfen kann. Ich freue mich jetzt schon riesig auf den Herbst und kann es kaum erwarten, dass es endlich losgeht.“

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

Eishockey-Magazin TV