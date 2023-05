Linus Voit verlängert beim ESC Kempten

Kempten. (PM ESC) Schon in der letzten Saison hat der gebürtige Augsburger die Zuschauer an der Iller überzeugt. Er präsentierte sich als, für sein...

Kempten. (PM ESC) Schon in der letzten Saison hat der gebürtige Augsburger die Zuschauer an der Iller überzeugt.

Er präsentierte sich als, für sein Alter, durchaus kompletter Spieler. Technisch gewandt, läuferisch stark und auch physisch präsent geht er keinem Check aus dem Weg. Viele Kemptener Fans wünschten sich nach dem Saisonende einen Verbleib des 22jährigen im Kader. Auch wenn er in der abgelaufenen Spielzeit hauptsächlich in der dritten und vierten Reihe eingesetzt wurde, zeigte er immer wieder sein Talent. Nun möchte er also einen Schritt weiterkommen und sich im Angriff der Sharks eine feste Position erobern. Mit Sven Curmann hat er dazu einen Trainer der gerne und viel mit jungen talentierten Spielern arbeitet und diese auch weiterentwickeln kann.

Die Verlängerung Voits wurde bereits am gestrigen Abend beim sehr gut besuchten Fanstammtisch der Kemptener Sharks präsentiert, sehr zur Freude der anwesenden Besucher.

Auch der Coach freut sich entsprechend über die Verlängerung: Linus ist ein junger aufstrebender Spieler, für den die Bayernliga sicher nicht die letzte Adresse sein wird wenn er hart an sich arbeitet, dies kann er nun beweisen. Er bringt viel Energie ins Team und war ein absoluter Wunschkandidat.“

