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EHC BielTransfer-News

Linus Hultström verlässt den EHC Biel

29. Mai 20261 Mins read17
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Biel. (PM EHC) Der EHC Biel und der schwedische Verteidiger Linus Hultström haben sich einvernehmlich auf eine vorzeitige Auflösung des ursprünglich bis 2027 laufenden Vertrags geeinigt.

Beide Parteien haben sich darauf verständigt, über die Details der Vertragsauflösung Stillschweigen zu wahren.

Der EHC Biel bedankt sich herzlich bei Linus für seinen Einsatz, seine Professionalität und sein Engagement während seiner Zeit in Biel. Für seine sportliche und persönliche Zukunft wünschen wir ihm alles Gute.

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