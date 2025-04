Lindner-Tausch bei den Black Wings

Linz. (PM Black Wings) Die Steinbach Black Wings vermelden im Zuge ihrer Kaderplanung zwei weitere Abgänge, können gleichzeitig aber auch ihren ersten Neuzugang präsentieren.

Während Kilian Rappold und Lorenz Lindner anderen Angeboten folgten, sicherten sich die Oberösterreicher die Dienste von Luis Lindner – dem älteren Bruder von Lorenz und aktuellem Nationalteam-Verteidiger.

Luis Lindner ist der erste Neuzugang für die Saison 2025/26. Der 23-jährige Verteidiger verstärkt ab sofort die Defensive der Steinbach Black Wings. Vergangene Woche konnte er seine neue Heimat an der Unteren Donaulände bereits näher kennenlernen. Gemeinsam mit dem österreichischen Nationalteam absolvierte der Linksschütze das Trainingscamp in der Stahlstadt und feierte mit dem Team den sensationellen Heimsieg gegen Weltmeister Tschechien. Mit seiner Reichweite von 1,80 Metern und einem Kampfgewicht von 80 Kilogramm setzte sich der Neo-Linzer souverän gegen die körperlich überlegenen Nachbarn durch und überzeugte bei seinen Einsätzen mit abgeklärtem Spiel.

Luis Lindner gehört bereits seit Beginn der Vorbereitung zum Kader für die kommende WM-Endrunde in Schweden und schaffte zum dritten Mal den Cut. Er wird somit seine bisherige Bilanz von 18 Länderspielen weiter ausbauen und darf weiter von der WM träumen. Vor seiner Nominierung durch Teamchef Roger Bader durchlief der gebürtige Kärntner eine hochkarätige Ausbildung. Nach drei Jahren in der Red Bull Akademie wagte Lindner den Sprung in die USA. Nach einer Saison im Nachwuchs der Boston Bruins absolvierte er sein Studium an der University of New Hampshire. Mit den Steinbach Black Wings unterschreibt er nun seinen ersten Profivertrag und wird in der kommenden Saison mit der Rückennummer 83 auflaufen.

Abgänge von Kilian Rappold und Lorenz Lindner

Den Platz für seinen etwas älteren Bruder übergab Lorenz Lindner, der künftig bei einem anderen ICEHL-Klub seine Karriere fortsetzen wird. In 57 Spielen (1 Tor, 3 Assists) trug die Nummer 92 das Trikot der Stahlstädter. Auch Kilian Rappold verlässt die Black Wings und wechselt ligaintern zum HC Innsbruck. Der Stürmer absolvierte 51 Spiele, erzielte 3 Tore und gab 5 Assists. Beide Spieler konnten zuletzt im Rahmen einer Leihe mit den Zeller Eisbären die Alps Hockey League gewinnen.

Kader Saison 2025/26 (Stand 23.04.25)

Tor: Rasmus Tirronen

Verteidigung: Niklas Würschl, Logan Roe, Patrick Söllinger, Luis Lindner

Angriff: Brian Lebler, Emil Romig, Graham Knott, Stefan Gaffal, Julian Pusnik

Abgänge: Raphael Wolf, Ian Scheid, Brodi Stuart, Marcel Witting, Niklas Bretschneider, Nico Feldner, Jakob Mitsch, Kilian Rappold, Lorenz Lindner

Head Coach Philipp Lukas Ich kenne Luis Lindner seit einigen Jahren aus dem U20-Nationalteam, und wir durften dort gemeinsam schöne Erfolge feiern. Es freut mich sehr, dass wir ihn für unser Team gewinnen konnten. In den vergangenen vier Jahren war er am College in Nordamerika aktiv und hat dort eine sehr gute Ausbildung genossen. Luis ist ein aufstrebender, österreichischer Verteidiger, und wir möchten ihm helfen, den nächsten Schritt in seiner Entwicklung zu machen. Ich glaube, wir sind dafür das richtige Pflaster – und er ist zugleich eine wertvolle Verstärkung für unser Team. Er ist ein moderner Verteidiger, läuferisch gut und kann die Scheibe gut bewegen, im Vergleich zu Lorenz der spielerische.

Luis Lindner Ich freue mich sehr, dass ich jetzt in Linz sein darf. Schon in dieser Woche mit dem Nationalteam habe ich gemerkt, wie cool die Stadt ist – das Umfeld ist top, und alle hier sind extrem freundlich. Ich kenne Phil bereits aus dem Nationalteam. Die Fans hier sind unglaublich – das hat man besonders in den Playoffs gesehen, wo die ganze Stadt hinter dem Team stand. Ich würde mich selbst als Zwei-Wege-Verteidiger beschreiben, der viel läuft und sowohl defensiv als auch offensiv Akzente setzen kann. Mein Ziel ist es, mit den Linzern wieder ins Playoff zu kommen und an die Erfolge der letzten Jahre anzuknüpfen.

