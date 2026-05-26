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HC TWK Innsbruck "Die Haie"Transfer-News

Lindner is coming home

26. Mai 20261 Mins read35
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Philipp Lindner (Innsbruck). Photo: GEPA pictures/ Oliver Lerch
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Innsbruck. (PM Haie) Philipp Lindner kehrt zum HCI zurück. Der Defender unterschreibt für zwei Jahre.

Dem HCI ist ein Transferkracher gelungen. Philipp Lindner kehrt nach 7 Jahren zum HC TIWAG Innsbruck-Die Haie zurück. Der Vertrag mit seinem bisherigen Verein VSV wurde aufgelöst, Lindner unterschreibt für zwei Jahre bei den Haien.

Bereits von 2016 bis 2019 spielte der heute 30-jährige drei Saisonen lang für die Haie, machte dabei über 150 Ligapartien. Zur Saison 19/20 wechselte der Verteidiger für zwei Jahre nach Graz, ehe es für insgesamt 5 Jahre zum Villacher SV ging. Bei den Adlern war Lindner eine verlässliche Größe, Führungsspieler, und führte die Villacher in den letzten Jahren auch als Assistant-Captain bzw. zeitweise sogar als Captain an. Jetzt ist es Zeit nach Hause zu kommen.

Die gesamte Organisation des HC TIWAG Innsbruck-Die Haie freut sich auf die Rückkehr von Philipp Lindner zum HCI.

Philipp Lindner: „Es ist immer ein gutes Gefühl dahin zurückzukommen wo das Herz und die Familie sind. In Innsbruck wird in den letzten Jahren etwas aufgebaut, wo ich gerne Teil davon sein will. Mein Anspruch wird sein, am Eis natürlich ein Leistungsträger zu sein. In der Kabine werde ich die Rolle einnehmen, die die Kabine braucht. Ich bin neu und muss mich anpassen. Ich freue mich wahnsinnig auf unsere Fans. Sie haben in den letzten zwei Jahren viel gegeben, jetzt ist es an der Zeit, ihnen etwas zurückzugeben.“

HC TIWAG Innsbruck Headcoach Ryan Kinasewich: „Mit Philipp haben wir einen der besten österreichischen Verteidiger bei uns im Team. Er steht für Härte, Einsatz und Leadership. Er ist eine Integrationsfigur und wird eine sehr wichtige Rolle im Team einnehmen.“

HC TIWAG Innsbruck Assistant Coach Florian Pedevilla: „Wir waren die ganzen Jahre über mit Philipp in Kontakt. Den Wunsch, ihn wieder nach Hause zu holen, hatten wir immer. Als wir von der Möglichkeit einer Verpflichtung gehört haben, haben wir sofort Kontakt aufgenommen und konnten Philipp recht schnell überzeugen. Wir sind froh und sehr stolz auf diese Verpflichtung.“

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