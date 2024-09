Lindemann mit B-Lizenz zu Thurgau

Zug. (PM EVZ) Colin Lindemann wird bis auf Weiteres vom EVZ an den HC Thurgau in die Sky Swiss League ausgeliehen. Lindemann kehrte auf...

Zug. (PM EVZ) Colin Lindemann wird bis auf Weiteres vom EVZ an den HC Thurgau in die Sky Swiss League ausgeliehen.

Lindemann kehrte auf diese Saison hin aus Schweden zurück in die Heimat. Um wertvolle Spielpraxis zu sammeln, wird der 19-jährige Stürmer vom EVZ ab sofort mittels B-Lizenz an den HC Thurgau ausgeliehen.

«Wir haben aktuell 14 Stürmer im Kader, welche im Training um Einsatzzeit in den Spielen kämpfen. In Thurgau wird Colin die Möglichkeit haben, sein Potenzial sowohl in den Trainings als auch in den Ernstkämpfen weiterzuentwickeln und wertvolle Erfahrungen zu sammeln», erklärt General Manager Reto Kläy.

Der HC Thurgau startet diesen Freitag, 13. September in die Meisterschaft der Sky Swiss League. Der EVZ kann Lindemann jederzeit zurückholen.