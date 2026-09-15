Lindaus neuer Headcoach Marko Šakić: „Jetzt bin ich dran!“

Lindau. (PM EVL) Viel ist nicht bekannt über Marko Šakić, den neuen Headcoach der EV Lindau Islanders.

32 Jahre alte, Kroate, zuletzt vier Jahren Co-Trainer bei den Islanders. U18-Coach in seiner Heimat. Das war’s auch schon. Höchste Zeit, dass sich das ändert. Im Interview erzählt Marko Šakić, wie er in seiner Heimat zum Eishockey kam, was es mit einer „Fortbildungsreise“ in die USA in diesem Sommer auf sich hat, ob er Vorbilder hat und wie seine Philosophie ausschaut. „Jetzt bin ich dran!“, sagt der neue Head-Coach selbstbewusst.

Frage: Kroatien ist bekannt für Sonne, Strand und Party, im Sport steht es für Fußball, Handball und Basketball. Wie kommt man da zu Eishockey?

Marko Šakić: Das ist schon eine ungewöhnliche Geschichte. Bei uns zählt Eishockey nicht gerade zu den Top-Fünf-Sportarten. Ich lebte ganz in der Nähe von einem Eisstadion. Ein Freund meiner Eltern war Präsident vom damaligen KHL Zagreb. Mit vier Jahren ging ich in die Laufschule. Und als ich dann die Spieler in ihren Ausrüstungen sah, wollte ich es unbedingt selbst ausprobieren. So bin ich dann zum Eishockey gekommen. Und daraus entstand eine große Liebe.

Frage: Wie kommt man dann von Kroatien an den Bodensee zu den Islanders?

Marko Šakić: Ich habe in meiner Spielerkarriere schon einige Zeit im Ausland verbracht. Ich habe dann angefangen, als Trainer zu wirken und die U18-Nationmalmannschaft von Kroatien trainiert und auch ein Team, das in Österreich spielte. In Lindau suchten sie dann einen Co-Trainer und einen Headcoach für die damalige 1b. Ich habe mich gemeldet und wurde genommen.

Frage: Du warst vor kurzem auf Einladung des Weltverbandes in den USA. Was kannst du von dieser „Fortbildungsreise“ für deinen Job als Headcoach der Islanders mitnehmen?

Marko Šakić: Wir haben da mit den 200 besten Spielern der USA im Alter von 16 Jahren trainiert. Da sind künftige Draft-Picks für die NHL dabei. Das war ein schon ein sehr hohes Niveau. Und da waren auch sehr viele Trainer dabei, die auch einen sehr hohen Level hatten. Da konnte ich im Austausch sehr viel mitnehmen. Dinge, die ich auch in Lindau sehr gut nutzen kann.

Frage: Hast du ein Vorbild als Trainer?

Marko Šakić: Ein konkretes Vorbild habe ich nicht. Ich schaue mir sehr viele Trainer an, auch von anderen Sportarten. Man kann auch von anderen Sportarten lernen: Wie man die Leute führt, wie man die Mannschaft leitet. Ich war vier Jahre Co-Trainer in Lindau und habe in dieser Zeit drei verschiedene Head- Coaches kennengelernt. Ich habe von jedem etwas mitgenommen. Aber jetzt bin ich dran!

Frage: Wie schaut Deine Philosophie als Trainer aus. Was können die Fans von den Islanders bestenfalls erwarten?

Marko Šakić: Wir wollen ein schnelles, attraktives und kompaktes. Eishockey spielen. Mit einer guten Verteidigung, aus der wir schnelle Transitions entwickeln. Damit wollen wir den Gegnern das Leben schwer machen.

Frage: Wenn du einen Wusch frei hättest, wir würde der lauten?

Marko Šakić: Ich würde mir wünschen, dass alle Spieler verletzungsfrei bleiben und wir mit unserem Spielstil vielen Leuten Freude bereiten.

Marko Šakić in Zahlen

Geburtsdatum: 13. April 1994 in Zagreb (Kroatien); Größe: 1,80 m; Gewicht: 82 kg; Position: Angriff; Bisherige Stationen als Spieler u.a. U18 und U20 Nationalmannschaft Kroatien, KAC U20 (Österreich), Medvescak Zagreb, Slavija Ljubljana (Slowenien) , KHL Mladost Zagreb; bisherige Stationen als Trainer u. a. KHL Mladost Zagreb 2020-2021, Headcoach U19, seit 2021 Co-Trainer diverse U-Nationalmannschaften in Kroatien; seit 2022 EV Lindau Islanders Co-Trainer, seit 2023 Head Coach U18-Nationalmannsschaft Kroatien, seit 2025 U20-Nationalmannschaft Kroatien, seit 2026 Head Coach EV Lindau Islanders.

Source: Marko Sakic @ Elite Prospects

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