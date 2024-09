Lindauer holen sich erfahrenen Verteidiger ins Team

Lindau. (EVL) Nun ging alles ganz schnell: Noch am Montag verkündeten die EV Lindau Islanders, sich auf dem Markt umzusehen, in der Nacht von...

Lindau. (EVL) Nun ging alles ganz schnell: Noch am Montag verkündeten die EV Lindau Islanders, sich auf dem Markt umzusehen, in der Nacht von Montag auf Dienstag machte man dann direkt „Nägel mit Köpfen“.

Der Oberligist verpflichtete den bis dato vertragslosen und sehr erfahrenen Verteidiger Philipp Wachter. Diese Maßnahme wurde notwendig, da mit Verteidiger Eric Bergen und Stürmer Nicolas Strodel zwei wichtige Bausteine im Team von Headcoach Michael Baindl verletzungsbedingt ausfallen. Wachter wird sein Debüt im Trikot der Lindauer, wenn alles normal läuft, schon am Mittwochabend in Grüsch beim Spiel gegen den HC Prättigau-Herrschaft geben. Auf dem Trikot wird er zukünftig mit der Nummer 8 auflaufen. „Ich freue mich auf ein neues Team, einen neuen Standort und denke ich kann mit meiner Motivation und der flexiblen Einsatzfähigkeit dem Verein helfen, Spiele zu gewinnen“, so Philipp Wachter bei seiner Vorstellung.

Gebürtig ist der 29 Jahre alte Philipp Wachter aus Garmisch-Partenkirchen, lernte dort als Verteidiger das Eishockeyspielen beim Oberligakonkurrenten der Islanders, dem SC Riessersee. Über den Nachwuchs der Tölzer Löwen konnte Wachter dann bereits sehr jung erste Erfahrungen im Seniorenbereich sammeln.

Für seine erste komplette Saison im Seniorenbereich folgte dann der Rückwechsel zum SCR, für die er in den weiteren Spielzeiten insgesamt sechs Jahre in der DEL2 und Oberliga auf dem Eis stand. Die Spielzeiten 2021/2022 und 2022/2023 war Wachter für das DEL2-Team aus Bad Nauheim auf dem Eis, mit welchem er im Frühjahr 2023 die Vizemeisterschaft erringen konnte. Nauheim musste sich damals den Ravensburg Towerstars im Finale geschlagen geben. Vor seinem jetzigen Wechsel nach Lindau, spielte Philipp Wachter in der vergangenen Saison ebenfalls in der DEL2 beim EHC Freiburg.

Mit der Vita von einem DEL-Spiel für den EHC München, insgesamt 252 DEL2-Spielen (Riessersee, Bad Nauheim, EHC Freiburg) und 161 Spielen in der Oberliga (Tölz, Riessersee), bringt Philipp Wachter zudem noch weitere Erfahrung in das bisher schon sehr ausgeglichene Team der Islanders.

Stimmen

Milo Markovic (Sportlicher Leiter EVL): „Wir freuen uns sehr, dass es mit dem Transfer von Philipp geklappt hat. Philipp ist ein vielseitiger Spieler, der uns einige Möglichkeiten bietet. Er kann in der Verteidigung als auch im Sturm eingesetzt werden. Zudem hat er sich in den letzten Jahren in der DEL2 bewiesen. Wir sind davon überzeugt, einen weiteren Spieler verpflichten zu haben, der uns weiterhelfen wird. Auch möchte ich einen Dank an die Sponsoren aussprechen, die uns wirklich toll unterstützen.“

Michael Baindl (Headcoach EVL): „Philipp ist ein gestandener DEL2 Verteidiger, der ebenso im Sturm auflaufen kann. Er ist körperlich sehr robust, und geht keinen Zweikampf aus dem Weg.“

Bernd Wucher (1. Vorsitzender, EVL): „Für uns als Vorstandsteam war wichtig, dem Trainerteam um Michael Baindl, für die lange Saison ausreichend Kadertiefe zu geben. Man hat ab dem Vorbereitungsbeginn gespürt, dass hier etwas zusammenwächst. Man sieht auch, wie schnell es gehen kann und zwei Spieler mittel- und langfristig verletzt sind. Im Moment können die Towerstars keinen festen Förderlizenzspieler abstellen, sondern entscheiden kurzfristig, ob jemand nach Lindau geschickt wird. Aufgrund dieser Unsicherheit haben wir uns abgesichert.“

Kaderstatus 2024|2025 zum 11.09.2024

Tor: Dieter Geidl (Vertrag verlängert), Tommi Steffen (Neu: Lausitzer Füchse),

Verteidigung: Eric Bergen (Vertrag verlängert), Luka Nyman (Neu: Unterland Cavaliers/AlpsHL), Christian Obu (Neu: Starbulls Rosenheim), Patrick Raaf-Effertz (Vertrag verlängert), Steffen Tölzer (Neu: Starbulls Rosenheim), Philipp Wachter (Neu: EHC Freiburg), Robin Wucher (Vertrag verlängert),

Sturm: Valentin Busch (Neu: ECDC Memmingen), Adriano Carciola, Andreas Farny (Vertrag verlängert), Žan Jezovšek (Neu: HDD Jesenice), Marcus Marsall (Neu: ECDC Memmingen), Vincenz Mayer, Jari Neugebauer (Neu: Höchstadt Alligators), Damian Schneider (Vertrag verlängert), Nicolas Strodel (Vertrag verlängert), Marlon Wolf (Neu: SC Riessersee), Marvin Wucher (Vertrag verlängert), Corvin Wucher (Vertrag verlängert)

Trainer: Michael Baindl (Neu: Bayreuth Tigers)