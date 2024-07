Lindauer holen sich erfahrenen StÃ¼rmer ins Team

Lindau. (PM EVL) Torgefahr und Erfahrung pur für die Lindauer Offensive: Eigentlich war die Kaderplanung der EV Lindau Islanders abgeschlossen, aber man hielt wie...

Lindau. (PM EVL) Torgefahr und Erfahrung pur für die Lindauer Offensive: Eigentlich war die Kaderplanung der EV Lindau Islanders abgeschlossen, aber man hielt wie angekündigt die Augen offen.

Vor wenigen Tagen ergab sich für die Inselstädter nun sehr kurzfristig die Chance, Jari Neugebauer zu verpflichten. Der torgefährliche Stürmer wechselt vom Ligakonkurrenten Höchstadt an den Bodensee und wird mit der Nummer 10 auf das Eis gehen.

Jari Neugebauer ist gebürtiger Berliner. Der Stürmer begann seine Eishockeylaufbahn in seiner Heimatstadt beim ECC Preußen Berlin und verbrachte in der Hauptstadt bis zur U18 auch seine komplette Zeit im Nachwuchs. Von dort ging es dann schon in jungen Jahren in den Nachwuchs des DEL Standortes der Düsseldorfer EG. In dieser Zeit am Rhein stieg Neugebauer auch zum Juniorennationalspieler auf und fuhr mit der deutschen U20-Auswahl 2014 zur Junioren Weltmeisterschaft. In Düsseldorf absolvierte Neugebauer auch schon insgesamt 47 Spiele in der DEL.

Nach den Jahren in Düsseldorf ging es 2015 nach Selb, wo Neugebauer in der U21 der Selber Wölfe in 12 Spielen sagenhafte 36 Scorerpunkte erzielte und somit auch sehr schnell ins Oberligateam der Selber berufen wurde. Als Rookie gelangen ihm in 41 Spielen auf Anhieb 17 Punkte. 2016 wechselte er dann von der Oberliga Süd in die Oberliga Nord, von Selb zu den Icefighters nach Leipzig. In der Folgesaison 2017/2018 ging es innerhalb der Oberliga Nord dann zu den Füchsen Duisburg. Dort blieb er zwei Saisons und absolvierte in dieser Zeit für die Löwen Frankfurt auch noch zwei Partien in der DEL2.

Dann folgten sechs Spielzeiten bei den Höchstadt Alligators – seine erfolgreichste Zeit in der Oberliga. Für die langjährigen Rivalen der Islanders bestritt Jari Neugebauer 273 Spiele und erzielte dort sehr starke 282 Scorerpunkte. Das bedeutet einen Scorerdurchschnitt von mehr als einem Punkt pro Spiel. Trotz Offerten anderer Klubs entschied sich Neugebauer nun für den Wechsel nach Lindau.

Nachdem der 29 Jahre alte Stürmer viele seiner Scorerpunkte auch gegen die Islanders erzielen konnte, ist man am Bodensee froh, einen solch gefährlichen Angreifer und erfahrenen Offensivspieler in den eigenen Reihen zu haben. Mit diesem kurzfristigen Transfer will man sich zudem im Lager der Islanders entsprechend noch besser in der Breite aufstellen, um gegen mögliche Ausfälle gewappnet zu sein.

Stimmen

Milo Markovic (Sportlicher Leiter EVL): „Es ist schön zu sehen, welchen Zuspruch wir im Umfeld in den letzten Wochen bekommen haben. Dies hat uns ermöglicht, dass wir doch nochmal auf dem Transfermarkt tätig wurden. Mit Jari Neugebauer bekommen wir einen technisch versierten, spielstarken und torgefährlichen Stürmer. Wir sind überzeugt davon, dass er für uns eine tolle Verstärkung ist!“

Michael Baindl (Headcoach EVL): „Ich kenne Jari aus meiner aktiven Zeit, er ist ein sehr unangenehmer Gegenspieler, mit einem starken Zug zum Tor! Er passt charakterlich perfekt in unsere Mannschaft, und ist sportlich eine Bereicherung für den Verein.“

Jari Neugebauer: „Ich hatte sehr gute Gespräche mit den Verantwortlichen der Islanders. Sie haben mich überzeugt, den neu eingeschlagenen Weg mitzugehen. Ich freue mich, auf die neue Herausforderung in Lindau und kann es kaum erwarten, euch alle im September in der Eishalle zu sehen!“

Kaderstatus 2024|2025 zum 08.07.2024

Tor: Dieter Geidl (Vertrag verlängert), Tommi Steffen (Neu: Lausitzer Füchse),

Verteidigung: Eric Bergen (Vertrag verlängert), Luka Nyman (Neu: Unterland Cavaliers/AlpsHL), Christian Obu (Neu: Starbulls Rosenheim), Patrick Raaf-Effertz (Vertrag verlängert), Steffen Tölzer (Neu: Starbulls Rosenheim), Robin Wucher (Vertrag verlängert),

Sturm: Valentin Busch (Neu: ECDC Memmingen), Adriano Carciola, Andreas Farny (Vertrag verlängert), Žan Jezovšek (Neu: HDD Jesenice), Marcus Marsall (Neu: ECDC Memmingen), Vincenz Mayer, Jari Neugebauer (Neu: Höchstadt Alligators), Damian Schneider (Vertrag verlängert), Nicolas Strodel (Vertrag verlängert), Marlon Wolf (Neu: SC Riessersee), Marvin Wucher (Vertrag verlängert), Corvin Wucher (Vertrag verlängert)

Trainer: Michael Baindl (Neu: Bayreuth Tigers)