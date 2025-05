Lindauer EigengewÃ¤chse bleiben ihrem Heimatverein treu

Lindau. (EVL) Zwei auf einen Streich: Die Zwillinge Corvin und Robin Wucher verlängern ihre Verträge bei den Islanders erneut.

Die Eigengewächse der Lindauer werden weiterhin mit ihren Stammnummern auflaufen. Stürmer Corvin mit der Nummer 16 und Robin mit der 18. Die Kontrakte der beiden Spieler wurden um jeweils eine Saison verlängert.

„Corvin und Robin haben in der vergangenen Saison einen weiteren großen Schritt nach vorne gemacht, vom Talent zu Leistungsträgern in der Oberliga. Deshalb sind wir froh, sie weiter im Islanders Trikot zu sehen“, sagt der Präsident der EV Lindau Islanders, Marc Hindelang. „Ihre Auslandsaufenthalte haben sie auch als Persönlichkeiten wachsen lassen und ihre Entwicklung ist noch lange nicht am Ende. Der Mix aus sportlicher Leistung und Identifikation auf dem Eis könnte kaum besser sein. Zudem sind beide für unsere Nachwuchsspieler Vorbilder dafür, wie man sich mit der richtigen Einstellung entwickeln kann.“

So klar wie die Verlängerungen der waschechten Lindauer Eigengewächse nach außen häufig scheinen, ist es nicht. Denn aufgrund ihrer privaten und beruflichen Zukunft und ihrer Pläne im Eishockeysport kann man nicht selbstverständlich davon ausgehen, dass die Spieler beim EVL einen Vertrag auf Lebenszeit haben und eine Unterschrift deshalb nur Formsache ist. Auch wenn den Geschwistern der Heimatverein natürlich sehr am Herzen liegt und sie immer alles für ihn geben.

In der kommenden Spielzeit werden auch beide voll und ganz im Team der Inselstädter integriert sein, denn in den letzten beiden Spielzeiten war es so, dass jeweils einer der beiden aufgrund eines Auslandssemesters aus dem zu absolvierenden Studium, einen Teil der Saison fehlte. Man sieht daran auch wieder, dass dies zwei weitere Spieler im Team der Lindauer sind, die den dualen Weg aus Arbeit/Studium und semiprofessionellen Eishockey mit ganzen Herzen leben und sich so auch für die Zeit während und nach dem Sport eine berufliche Grundlage schaffen.

Stürmer Corvin Wucher fasste nach seinem halbjährigen Stipendium im schwedischen Linköping zum Jahreswechsel 24/25 sehr schnell Fuß im Oberligateam der Islanders und wurde mit seinen flinken und cleveren Bewegungen zum Ende der Saison hin ein wichtiger Baustein im Team von Headcoach Michael Baindl. Mit seinen gerade einmal 22 Jahren, geht der junge Offensivspieler in seine schon sechste Spielzeit und absolvierte dabei auch schon 193 Spiele für die Islanders. Mit einer kompletten Vorbereitung will Corvin Wucher deshalb einen weiteren großen Schritt in seiner Entwicklung machen. Der sportliche Leiter Milo Markovic sagte zur Verlängerung: „Für Corvin war es eine schwierige Saison da er erst Ende des Jahres zur Mannschaft gestoßen ist. Wir wissen was Corvin kann und mit einer kompletten Vorbereitung sind wir zuversichtlich das er den nächsten Schritt machen wird.“

Ein weiterer wichtiger Baustein im Team der EV Lindau Islanders ist auch Zwillingsbruder und Verteidiger Robin Wucher. Dieser hat in der abgelaufenen Spielzeit bereits einen enorm großen Schritt in seiner Entwicklung gemacht und an der Seite von Kapitän und Routinier Steffen Tölzer einiges gelernt. Darauf will sich der junge Verteidiger aber nicht ausruhen und weiter an seinem Spiel arbeiten. Trotz seiner erst 22-Jahre ist auch Robin Wucher im Team der Islanders schon fast ein „alter Hase“, denn der Verteidiger geht nun in seine fünfte volle Spielzeit im Oberliga Team der Lindauer. „Robin hat in dieser Spielzeit eine enorme Entwicklung genommen. Ich bin überzeugt davon, dass er sein ganzes Potential noch nicht abgerufen hat und freue mich bei der Weiterentwicklung zuzusehen“, so Markovic abschließend.

Kaderstatus 2025|2025 zum 23.05.2025

Tor: Daniel Filimonow (neu: Lausitzer Füchse/DEL2), Keanu Salmik (neu: Stuttgart Rebels/OLS),

Verteidigung: Fabian Baßler (Vertrag verlängert), Patrick Raaf-Effertz (hat Vertrag), Steffen Tölzer (hat Vertrag), Robin Wucher (Vertrag verlängert)

Sturm: Valentin Busch (Vertrag verlängert), Eetu Elo (neu: Saale Bulls/OLN), Andreas Farny (Vertrag verlängert), Dominik Grafenthin (neu: Lausitzer Füchse/DEL2), Žan Jezovšek (Vertrag verlängert), Marcus Marsall (Vertrag verlängert), Damian Schneider (hat Vertrag), Nico Strodel (Vertrag verlängert), Corvin Wucher (Vertrag verlängert), Marvin Wucher (Vertrag verlängert).

Trainer: Michael Baindl (hat Vertrag – vorzeitig verlängert)

