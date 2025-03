Lindau: Vincenz Mayer beendet seine erfolgreiche Karriere! Drei weitere AbgÃ¤nge stehen ebenfalls fest

Lindau. (EVL) Die Planungen für die kommende Spielzeit laufen bei den EV Lindau Islanders weiter auf Hochtouren.

Nach einigen Vertragsverlängerungen schon während der nun vergangenen Saison steht nach intensiven Gesprächen fest, dass vier Spieler des bisherigen Kaders die Lindauer auf jeden Fall verlassen werden. Vincenz Mayer beendet seine großartige Karriere, Adriano Carciola fokussiert sich auf den Abschluss seiner Umschulung und weis noch nicht ob er seine Karriere fortsetzt, zwei Spieler bekommen kein neues Angebot.

Von Ravensburg vor drei Jahren nach Lindau gewechselt, agierte Vincenz Mayer in diesen Spielzeiten stets als Führungsspieler und lebte den jungen Spielern zudem den dualen Weg mit aller Disziplin und Professionalität vor. Durch seine verantwortungsvolle Arbeitsstelle bei einem Sponsor der Islanders entschied sich Vincenz Mayer nun dafür, seine großartige Eishockeykarriere nach genau 816 Spielen in den drei höchsten deutschen Ligen und vier Spielen beim altehrwürdigen Spengler Cup zu beenden. „Es war bewundernswert, wie Vincenz seine verantwortungsvolle Position bei IFM und das semiprofessionellen Eishockey bei unseren Islanders mit dem hohen Aufwand gemeistert hat. Wir danken ihm deshalb sehr und wollen ihn unbedingt für unseren Nachwuchs gewinnen, damit er seine Erfahrungswerte im professionellen und semiprofessionellen Eishockeysport weitergeben kann“, kommentierte der 1. Vorstand der Islanders, Bernd Wucher, das Karriereende von Vincenz Mayer.

Noch offen ist der künftige sportliche Weg von Adriano Carciola. Der sympathische und stets gut aufgelegte Deutsch-Italiener fokussiert sich vorerst auf den Abschluss seiner Umschulung, denkt aber über die Fortsetzung seiner Laufbahn bei einem anderen Verein nach. Carciola kämpfte sich nach seiner schweren Verletzung in der abgelaufenen Saison nochmal zurück auf das Eis, sodass er in den wichtigen Spielen zum Ende der Hauptrunde und auch in den Playoffs noch einmal ein sehr wichtiger Teil der Mannschaft war. „Es war auch hier schön zu sehen, wie Adriano seinen Beruf bzw. die Umschulung und das Eishockey vereinbart hat. Was bewundenswert war, wie er in einer für ihn schwierigen Zeit mit seiner schweren Verletzung charakterlich hinter der Mannschaft stand, diese auch abseits des Eises unterstützte und hart für sein Comeback kämpfte. Diese Einstellung wird ihm auch in Zukunft beim Abschluss seiner Umschulung und im weiteren Berufsleben helfen voranzukommen“, sagte Bernd Wucher.

Der Goalie Dieter Geidl und Stürmer Marlon Wolf werden in der kommenden Saison ebenfalls nicht mehr das Lindauer Trikot tragen und die Islanders verlassen. Zu den Abgängen der vier Spieler sagt der Sportliche Leiter des EVL, Milo Markovic: „Wir bedanken uns bei allen Spielern für ihren Einsatz beim EVL und wünschen ihnen im weiteren Verlauf ihrer Karriere bzw. in ihrem neuem Lebensabschnitt alles Gute. Dieter und Marlon werden als junge Spieler sicherlich den Weg weitergehen, den sie sich wünschen.“

Mit weiteren Spielern des Kaders und potenziellen Neuzugängen befindet man sich in Gesprächen.

Sobald es hier weitere Neuigkeiten zum EVL-Kader für die kommende Spielzeit gibt, werden diese entsprechend verkündet werden.

