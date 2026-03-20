Lindau: Marko Šakić vom Co-Trainer zum Chef befördert – Auch Noah Kane bleibt

Lindau. (EVL) Die EV Lindau Islanders haben im Rahmen ihrer Saisonabschlussfeier in der Therme Lindau ein gut gehütetes Geheimnis gelüftet: Die Nachricht, dass Marko Šakić neuer Headcoach der Islanders wird und die Nachfolge des scheidenden Michael Baindl als Headcoach antritt, sorgte für lautstarken Jubel unter den zahlreich erschienenen Fans, Partnern und Mitgliedern.

Šakić, der seit Sommer 2022 am Bodensee tätig ist, war bisher als Co-Trainer des Oberligateams sowie als hauptamtlicher Nachwuchscoach für den EV Lindau im Einsatz. Mit akribischer Arbeit, unerschütterlicher Leidenschaft und einem außergewöhnlich guten Gespür für Spielerentwicklung hat sich der Kroate innerhalb kürzester Zeit im Verein einen hervorragenden Ruf erarbeitet. In seinen bisherigen Aufgaben als Assistant Coach war Šakić für die klassischen Bereiche eines Co-Trainers verantwortlich, wie z.B. der Trainingsvorbereitung und der Videoanalyse. Aufgaben, die er stets mit großer Professionalität und Hingabe erfüllte.

Auch international konnte Šakić in den vergangenen Jahren schon Erfahrungen sammeln. Nach einem Jahr als Assistant Coach der kroatischen U18-Nationalmannschaft übernahm er ab 2023 bis hinein ins Frühjahr 2024 das Amt des Headcoaches bei den U18-Weltmeisterschaften. In den Jahren 2025 und 2026 agierte er als Cheftrainer der kroatischen U20-Nationalmannschaft. Diese internationale Erfahrung, verbunden mit seiner detailorientierten Arbeitsweise, macht ihn aus Sicht der Islanders zum idealen Mann für die Aufgabe, die erste Mannschaft in der Oberliga Süd zu coachen. Obwohl es die erste Cheftrainer-Position auf dieser Ebene für Šakić ist, braucht der 31-Jährige keine lange Eingewöhnungszeit: Er kennt die Strukturen, die Abläufe und vor allem die Menschen im Verein bereits bestens.

Schon die Verpflichtung im Sommer 2022 erwies sich für die Islanders als absoluter Glücksgriff. Nun erhält Šakić – stets hochmotiviert, bekannt für seine akribische Art und voller Hunger auf Erfolg – die Chance, den nächsten großen Schritt zu gehen und sich als Headcoach in der Oberliga einen Namen zu machen. Der Verein ist überzeugt, dass Šakić die sportliche Entwicklung der Islanders mit frischen Impulsen, moderner Trainingsphilosophie und klarer Spielidee weiter vorantreiben wird.

Parallel dazu befindet sich der EV Lindau bereits in Gesprächen für die vakante Position des Co-Trainers. Sobald eine passende Personalie gefunden ist, werden die Islanders diese offiziell bekanntgeben.

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Marko Šakić (Headcoach EV Lindau Islanders): „Es ist für mich eine große Ehre und zugleich eine große Verantwortung, die Position des Headcoach bei den EV Lindau Islanders zu übernehmen. Ich bin der Vereinsführung sehr dankbar für das Vertrauen, ebenso wie den Spielern, dem Staff und allen Menschen im Umfeld, mit denen ich täglich zusammenarbeite. In den letzten Jahren habe ich die Strukturen, die Philosophie und die Mentalität dieses Clubs sehr gut kennengelernt. Wir wollen ein Team sein, das modernes, schnelles und verantwortungsvolles Eishockey spielt und in jeder Situation Charakter zeigt.“

Marc Hindelang (Präsident EV Lindau Islanders): „Marko hat einen wesentlichen Anteil an der positiven Entwicklung der Mannschaft in den letzten beiden Jahren. Er kennt zudem das Umfeld und die Philosophie des Vereins, die er konsequent mitträgt und auch weiterentwickelt. Vor diesem Hintergrund ist es nur logisch und auch nachhaltig, ihn mit der Aufgabe als Cheftrainer zu betrauen.“

Bernd Wucher (1. Vorstand EV Lindau Islanders): „Marko hat alles akribisch aufgearbeitet und uns mit einem klaren und kompetenten Konzept überzeugt – er will die Chance auf den nächsten Schritt. Ich freue mich, dass wir als EVL den Weg der eigenen Wertschöpfung weiter gehen. Marko hat auch bei der Mannschaft ein gutes Feedback erhalten. Er kann das Team im gewohnten Umfeld weiter voranbringen.“

Milo Markovic (Sportlicher Leiter EV Lindau Islanders): „Marko ist seit vier Jahren im Verein, hat schwierige als auch schöne Situationen durchlebt und als Co-Trainer und im Nachwuchs hervorragende Arbeit geleistet. Fachlich ist Marko ausgezeichnet ausgebildet, obendrein identifiziert er sich mit dem EVL. Es war für uns der logische Schritt, ihm die Chance zu geben, eine Chance, die er sich im Verlauf der letzten Jahre verdient hat. Wir sind überzeugt davon das Marko unseren Weg konsequent weiterführen wird. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit!“

EV Lindau Islanders verlängern den Vertrag mit Stürmer Noah Kane

Verlängerung mit dem US-Amerikaner wurde auf der Saisonabschlussfeier verkündet

Großer Jubel bei der Saisonabschlussfeier der EV Lindau Islanders: Stürmer Noah Kane, die Nummer 92 der Islanders, hat seinen Vertrag am Bodensee um eine weitere Saison verlängert.

Der 26 jährige US-Amerikaner überzeugte nach seinem Wechsel im Dezember 2025 mit starken Leistungen und avancierte schnell zu einem wichtigen Baustein der Lindauer Offensive.

Kane, 182 Zentimeter groß und 86 Kilogramm schwer, gilt als dynamischer Schlittschuhläufer, der auch über Spielwitz verfügt. Bei seinem ersten Übersee-Trip sammelte er in Finnland wichtige Europa-Erfahrung und bewies dort seine Qualitäten als kreativer Offensivakteur. Vor seinem Engagement in Lindau stand er bei den Kalamazoo Wings in der amerikanisch kanadischen East Coast Hockey League (ECHL) unter Vertrag.

Nach seiner Ankunft am Bodensee erfüllte Kane die in ihn gesetzten Erwartungen vollkommen. Mit seiner Schnelligkeit, seinem Spielverständnis und seinem offensiven Impuls setzte er wichtige Akzente im Angriffsspiel der Islanders. In 34 Spielen für die Lindauer erzielte er 38 Scorerpunkte. Entsprechend groß ist die Freude im Verein über seine Entscheidung, ein weiteres Jahr in Lindau zu bleiben.

Noah Kane ist der Cousin von NHL Superstar Patrick Kane, der mit den Chicago Blackhawks drei Stanley Cups gewann und aktuell bei den Detroit Red Wings unter Vertrag steht.

Mit der Vertragsverlängerung setzen die EV Lindau Islanders ein weiteres Ausrufezeichen in ihrer Kaderplanung und halten einen Spieler, der das Team sowohl sportlich als auch menschlich bereichert.

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Milo Markovic (Sportlicher Leiter EV Lindau Islanders): „Noah hat unsere Erwartungen erfüllt. Er hat sich super eingefügt und war auf der Center Position die gewünschte Verstärkung. Er hat mehrfach bewiesen das er eine gute Übersicht und starkes Puckhandling besitzt, zudem ist er menschlich für die Kabine ein wichtiges Puzzlestück. Ich bin überzeugt, dass Noah noch mehr Potential besitzt“

Noah Kane: „Ich freue mich riesig, meinen Vertrag in Lindau zu verlängern. Die Islanders haben mir mitten in der Saison eine Chance gegeben, und dafür bin ich ihnen sehr dankbar – für das Vertrauen und die Möglichkeiten, die sie mir eröffnet haben. Ich habe meine Zeit hier, in der nun vergangenen Saison, sehr genossen. Von der großartigen Unterstützung der Fans, über die großartigen Mitspieler, bis hin zum engagierten Trainerstab. Jeder Tag auf dem Eis war dadurch etwas Besonderes. Für diese Erfahrung bin ich dankbar und freue mich sehr darauf, in der kommenden Saison darauf aufzubauen.“