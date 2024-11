Lindau kommt in den TigerkÃ¤fig

Bayreuth. (PM Tigers) Schlag auf Schlag geht es weiter für die Tigers – am morgigen Dienstag steht das einzige Heimspiel der Woche an. Mit...

Mit den Lindau Islanders empfängt man den aktuellen Tabellensiebten im Tigerkäfig. Spielbeginn ist dabei um 20 Uhr.

Die Islanders kommen nach einem wechselhaften Wochenende an den Roten Main: Am Freitag kassierte man in Deggendorf eine am Ende doch recht deutliche 1:5-Niederlage – und am Sonntag sah es nach 35 Spielminuten ähnlich aus: Gegen die Heilbronner Falken lag man 2:6 zurück und es drohte die nächste deutliche Niederlage gegen einen der Favoriten der Oberliga Süd. Es sollte aber anders kommen: Nach dem dritten Treffer noch vor der zweiten Pause konnte man mit einem Dreierpack innerhalb von gut 3 Minuten zu Beginn des Schlussdrittels ausgleichen, ehe Steffen Tölzer sogar der Siegtreffer zum 7:6-Endstand gelang.

Neben Tölzer finden sich weitere ehemalige Tigers im Kader von Trainer Michael Baindl, der nach seiner Zeit in Bayreuth im Sommer das Ruder am Bodensee übernommen hat: Valentin Busch und Marcus Marsall stürmen fest für die Islanders, Robin Drothen wurde kürzlich vom EV Landshut mit einer Förderlizenz nach Lindau abgestellt.

Topscorer der Gäste ist Zan Jezovsek (12 Tore + 13 Vorlagen) vor Marsall (4 + 17) und Jari Neugebauer (8 + 7). Punktbester Verteidiger ist Tölzer (5 + 8) noch vor dem finnischen Kontingentverteidiger Luka Nyman (3 + 8). Im Tor teilen sich Dieter Geidl mit einer Fangquote von 83,6% und Tommi Steffen (88,2%) die Einsätze gleichmäßig auf. In Sachen „special teams“ liegen die Islanders mit einer Powerplay-Quote von 17,7% und 72,1% im Penalty-Killing jeweils nur auf Rang 12 im Ligavergleich, die Tigers bringen es in Überzahl auf ordentliche 22,4%, im Unterzahlspiel liegt man mit 73,1% aber nur knapp vor den Gästen – die Islanders gehören dabei allerdings zu den fairsten Teams der Liga und kassieren nur 9,4 Strafminuten pro Spiel – die Tigers liegen hier bei fast 17 Minuten, was immer wieder zu Problemen führt.

Bei den Tigers will man im einzigen Heimspiel der Woche an den knappen Erfolg in Stuttgart anknüpfen und erneut punkten. Im ersten Duell Ende September verlor man knapp nach Penaltyschießen in Lindau.

