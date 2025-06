Lindau Islanders verpflichten talentierten StÃ¼rmer aus der DEL2

Lindau. (EVL) Die EV Lindau Islanders verstärken ihre schon gut besetzte Offensive noch weiter.

Mit Offensivspieler Marvin Feigl wechselt ein talentierter Stürmer vom ESV Kaufbeuren aus der DEL2 an den bayerischen Bodensee. Mit einem Spiel in der DEL und über 140 Spielen in der DEL2 bringt er in seinen jungen Jahren zudem auch schon einiges an höherklassiger Erfahrung ins Team der Lindauer. Für die Islanders wird Feigl mit der Nummer 57 auf Torejagd gehen.

Als die Lindauer die Möglichkeit sahen, Marvin Feigl zu verpflichten, überlegte man am Bodensee nicht allzu lange. Denn der linksschießende Offensivspieler ist eine interessante Personalie und passt ideal ins Konzept des EVL. Den Schritt zu den EV Lindau Islanders geht Marvin Feigl bewusst. Mit guten Leistungen bei den Inselstädtern will der noch junge Stürmer eine zentrale Rolle übernehmen, seine Entwicklung weiter vorantreiben und sich wieder für höhere Aufgaben empfehlen. Dass Lindau hier eine gute Adresse ist, ist mittlerweile auch über die Stadtgrenzen hinaus bekannt. Bestes und aktuelles Beispiel ist hier Alexander Dosch, der im Sommer 2022 von Ravensburg nach Lindau wechselte und zwei Spielzeiten starke Leistungen beim EVL zeigte. Im vergangenen Sommer wechselte er dann zu den Lausitzer Füchsen in die DEL2 und verlängerte dort in diesem Frühjahr seinen Vertrag. Eine solche Win-Win-Situation erhoffen sich demnach auch die Islanders und Marvin Feigl. „Mit Marvin bekommen wir einen talentierten ehrgeizigen Spieler, der sich bei uns zeigen möchte. Er ist ein schlittschuhläuferisch guter Spieler, der dadurch perfekt zu uns passt. Zudem ist er ein Spieler, der stets Abseits des Eises hart arbeitet“, so Milo Markovic, der sportliche Leiter der EV Lindau Islanders.

Der 23 Jahre alte Stürmer, erlernte das Eishockeyspielen in seiner Geburtsstadt Ingolstadt. Beim ERC Ingolstadt durchlief er alle Nachwuchsmannschaften und wusste schon dort zu überzeugen. In der Schülerbundesliga und den verschiedenen DNL-Mannschaften war er häufig mit beeindruckenden Zahlen der Topscorer seines Teams oder unter den ersten drei Spielern. In der Saison 2020/2021 durfte Marvin Feigl dann sogar für ein Spiel DEL-Luft schnuppern und war per Förderlizenz für 32 Spiele bei den Landsberg Riverkings in der Oberliga Süd im Einsatz. Nach einer überzeugenden ersten Spielzeit am Lech, durfte Feigl dann auch in der der folgenden Spielzeit über 30 Spiele für die Landsberger in der Oberliga Süd bestreiten. Gleichzeitig wurde er im DNL-Team der Ingolstädter mit 50 Scorerpunkten in 32 Spielen Topscorer. Diese Leistungen blieben nicht verborgen und so sicherten sich die Ravensburg Towerstars zur Saison 2022/2023 die Dienste des Stürmers. Mit den Towerstars wurde Marvin Feigl am Ende der Spielzeit dann sogar DEL2-Champion. Über die Starbulls Rosenheim (2023/2024) und den ESV Kaufbeuren (2024/2025) kommt der talentierte Stürmer nun zu den EV Lindau Islanders.

Kaderstatus 2025|2025 zum 20.06.2025:

Tor: Daniel Filimonow (neu: Lausitzer Füchse/DEL2), Keanu Salmik (neu: Stuttgart Rebels/OLS), Julian Hübner (neu: eigene Jugend)

Verteidigung: Fabian Baßler (Vertrag verlängert), Lukas Bender (neu: Hannover Scorpions / OLN), Kazuki Lawlor (neu: KH Torun / POL) Patrick Raaf-Effertz (hat Vertrag), Steffen Tölzer (hat Vertrag), Robin Wucher (Vertrag verlängert)

Sturm: Valentin Busch (Vertrag verlängert), Eetu Elo (neu: Saale Bulls/OLN), Andreas Farny (Vertrag verlängert), Marvin Feigl (neu: ESV Kaufbeuren), Dominik Grafenthin (neu: Lausitzer Füchse/DEL2), Žan Jezovšek (Vertrag verlängert), Marcus Marsall (Vertrag verlängert), Damian Schneider (hat Vertrag), Nico Strodel (Vertrag verlängert), Corvin Wucher (Vertrag verlängert), Marvin Wucher (Vertrag verlängert).

Trainer / Co-Trainer: Michael Baindl (hat Vertrag – vorzeitig verlängert), Marko Šakić (Vertrag verlängert)

