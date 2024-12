Lindau: Ein Spieltag voller Highlights gegen die Heilbronner Falken

Lindau. (EVL) Viele Highlights gibt’s bei den EV Lindau Islanders zum Start in die Weihnachtferien und die attraktiven „Christmas-Games“ zwischen den Jahren bis zum...

Die Gegner der Islanders am kommenden Wochenende haben es aber in sich. Am Freitag (20. Dezember / 19:30 Uhr) erwarten die Lindauer die Heilbronner Falken in der BPM-Arena, am Sonntag (22. Dezember / 17 Uhr) reisen die Islanders vor dem Weihnachtsfest noch zum Tabellenzweiten nach Bietigheim. Beide Spiele können, wie gewohnt, live und kostenpflichtig bei SpradeTV (www.sprade.tv) verfolgt werden.

Wenn am Freitag die Heilbronner Falken in die BPM-Arena kommen, erwartet die Fans und Zuschauer nicht nur ein Topgegner, sondern noch weitere Höhepunkte! Alle Kinder und Jugendlichen bis einschließlich 16 Jahre haben freien Eintritt, wenn sie mit einer Weihnachtsmütze ins Stadion kommen! Außerdem werden vor dem Spiel mit Dominik Hattler, Raphael Grünholz und Daniel Stiefenhofer noch drei langjährige EVL-Spieler offiziell verabschiedet! Und nach dem Spiel gibt es wieder das „Revival Lichtmast 5“. Dort erwartet die Zuschauer eine Happy Hour – und dass eine Stunde lang direkt nach Abpfiff! Der Verkauf für die Lose wird ebenfalls weitergehen, noch bis zum großen Tombola-Tag am 26. Dezember. Hauptpreis ist eine Vespa im Wert von knapp 5.000 €, gesponsert von Zweirad Deusch. Und als wären das nicht Highlights genug, wird es noch ein vorzeitiges Weihnachtsgeschenk für die Lindauer Fans geben, denn ein weiterer Spieler hat für die kommende Spielzeit seine Unterschrift unter ein neues Arbeitspapier gemacht!

Was das Topteam aus Heilbronn aufs Eis bringen kann, wissen die Islanders seit Mitte Oktober genau. Da konnte man den Falken bis zur Mitte des zweiten Drittels stark Paroli bieten, lag sogar verdient mit 1:2 in Führung. Doch dann sorgten mehrere Faktoren dafür, dass man dann nicht mehr wirklich einen Fuß aufs Eis bekam und mit einer 8:2 Niederlage zurück an den Bodensee fahren musste. Im Anschluss an dieses Spiel wendete sich am Bodensee sehr vieles zum Positiven. Die Lindauer müssen sich nämlich nicht verstecken, schließlich gelang den Islanders Mitte November die Revanche.

In einem völlig verrückten Spiel in der BPM-Arena lagen die Islanders in der 36. Minute bereits mit 2:6 im Rückstand und niemand wettete mehr einen Pfifferling auf die Gastgeber. Kurz vor der zweiten Pause traf Damian Schneider zum 3:6 und weckte den Kampfgeist der Islanders. Was dann im letzten Drittel passierte, war völlig verrückt, denn die Islanders nutzten – im Gegensatz zu den beiden Dritteln zuvor – jede sich bietende Möglichkeit zu einem Tor, bei den Falken hingegen ging gar nichts mehr. Zweimal Žan Jezovšek und Andreas Farny glichen das Spiel innerhalb von vier Minuten nach der Pause zum 6:6 aus. Kapitän Steffen Tölzer war es vorbehalten, in der 53. Minute das Game-Winning-Goal zum 7:6 zu erzielen und drei ganz wichtige Punkten zu sichern. Die BPM-Arena glich einem Tollhaus, die Fans feierten das Team noch lange nach Spielende.

Das Topteam aus Heilbronn geht aber trotzdem als Favorit in die Partie am Freitag. Die Falken schossen bislang die meisten Toren und weisen das beste Torverhältnis auf. Was aber passieren kann, wenn die Lindauer über 60 Minuten eine stabile Defensive, volle Konzentration und eine gute Chancenverwertung auf das Eis bringen, hat man schon in einigen Spielen gegen die Topteams und im ersten Heimspiel gegen die Falken gesehen.

Besonders zu erwähnen ist auch, dass ein Sextett der Falken schon mehr als 30 Scorerpunkte und gemeinsam erstaunliche 216 Scorerpunkte erzielen konnte. Eifrigste Punktesammler sind Robin Just (41 Scorerpunkte / 5 Tore + 36 Assists) und Niklas Jentsch (39 / 17 + 22). Aus den beiden bisherigen Spielen gegen die Falken ist man also gewarnt, was für ein Topteam da an den Bodensee kommt. Wenn aber eine erneut starke Kulisse im Eichwald hinter den Islanders steht, kann man dem Favoriten womöglich erneut ein Bein stellen. Angesichts der vielen anderen Highlights am Freitag lohnt sich ein Besuch auf jeden Fall!

Am Sonntag wartet dann noch ein weiterer extrem harter Brocken auf die Islanders vor dem Weihnachtsfest, denn dann müssen die Inselstädter das zweite Mal in dieser Spielzeit zu den Steelers nach Bietigheim. Diese stehen aktuell mit drei Punkten Rückstand auf Deggendorf auf Platz zwei der Tabelle, haben aber noch ein Spiel weniger als die Niederbayern.

Auch wenn den EV Lindau Islanders am zweiten Spieltag im Heimspiel ein Husarenstück gelang und der DEL2-Absteiger mit 5:4 besiegt werden konnte, gehen die Baden-Württemberger dennoch als klarer Favorit in dieses Spiel. Aber wie Ende November wollen die Lindauer den Steelers wieder ein unangenehmer Gegner sein und dieses Mal weniger dezimiert vielleicht den Coup schaffen und das zweite Team sein, was Punkte aus dem Ellental entführt. Im letzten Spiel verpasste man das nämlich nur sehr knapp, als man sich mit 2:4 geschlagen geben musste. Dass man gegen die Topteams der Liga zudem bisher meist sehr stark agierte, dürfte den Lindauern zusätzliches Selbstvertrauen geben, wenn es am Sonntag ins Ellental geht.

Mit Olafr Schmidt und Ex-Islanders-Goalie David Zabolotny haben die Steelers auf der Torhüterposition ein extrem starkes Duo. Die besten Feldspieler im Team des DEL2-Absteigers ist das tschechische Duo aus Marek Racuk und Erik Nemec. Sie sind die aktuellen Topscorer der Steelers. Ihnen folgen Tyler McNeely und Sören Sturm und in der Folge einige weitere Spieler mit fast identischen Scorerzahlen. Man sieht also erneut, dass die Bietigheimer ein enorm ausgeglichenes Team aufbieten. Da muss für die Islanders alles optimal laufen, um etwas Zählbares zu mit nach Hause nehmen zu können. Wenn man aber 60 Minuten konzentriert arbeitet, vor dem Tor nicht lange fackelt und auch defensiv kompakt steht, ist eine solche Überraschung wie im September womöglich wieder möglich.

