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Linards Zemnickis verstärkt Angriff des EV Füssen

15. Mai 20261 Mins read61
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© EV Füssen Media
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Füssen. (PM EVF) Die Sturmreihen des EV Füssen bekommen weiteren Zuwachs.

Mit dem gebürtigen Letten Linards Hugo Zemnickis wechselt erneut viel Talent an den Kobelhang. Der 20-Jährige war letzte Spielzeit im DNL-Team des ESV Kaufbeuren als Kontingentspieler aktiv und dort zweitbester Scorer. Linards bringt internationale Erfahrung mit und soll seine Stärken nun im neuen EVF-Team einbringen.

Der junge Stürmer ist gebürtig in Riga und spielte dort im Nachwuchs. Er lief aber auch schon für St. Petersburg in Russland auf. Erste Erfahrungen im Seniorenbereich sammelte er in der zweiten Liga seines Heimatlandes, wo ihm in 12 Spielen beachtliche 18 Scorerpunkte gelangen. 2022 wechselte er dann im Alter von 16 Jahren nach Deutschland und in die U17 des ESVK. Dort zeigte er sich mit 36 Toren in 29 Partien sehr treffsicher. Nach einem ebenfalls erfolgreichen ersten Jahr in der DNL wechselte Linards 2024 nach Nordamerika, wo er für New Hampshire in der zweithöchsten Nachwuchsklasse der USA aktiv war. Nach diesem kurzen Gastspiel kehrte er jedoch nach Kaufbeuren zurück und hat sich nun für seine weitere Entwicklung dem EV Füssen angeschlossen.

EVF-Vorstand Jörg Noack: „Mit Linards Zemnickis bekommen wir einen Stürmer aus der U20 des ESV Kaufbeuren, der bereits Erfahrung aus Nordamerika mitbringt. Linards erwartet die deutsche Staatsbürgerschaft – entsprechend ist er für uns perspektivisch als deutscher Spieler eingeplant. Er bringt Tempo und Spielverständnis mit und wir wollen ihm bei uns die Chance geben, im Seniorenbereich den nächsten Schritt zu machen und sich in unserer Struktur weiterzuentwickeln.“

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