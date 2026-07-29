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EG Diez-LimburgTransfer-News

Limburgs Neuzugang A. J. Cook steht für Konsequenz in der Defensive

29. Juli 20261 Mins read48
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A. J. Cook - © Manuel Enderich
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Limburg. (PM EG DL) Die EG Diez-Limburg holt weitere nordamerikanische Qualität an Bord: Mit dem 24-jährigen A.J. Cook lotsen die Verantwortlichen einen bestens ausgebildeten Verteidiger an den Heckenweg.

Der Rechtsschütze wagt erstmals den Sprung nach Europa und bringt neben vier Spielzeiten in USports, dem kanadischen Gegenpart zur NCAA, die wertvolle Erfahrung aus über 60 Partien in der hochkarätigen Ontario Hockey League (OHL) mit.

Seine erfolgreiche Zeit am Ridley College, wo er in der MPHL gleich zwei Meisterschaften feierte und in insgesamt 57 Partien (MPHL und CISAA) 33 Punkte (10 Tore, 23 Assists) sammelte, ebnete Cook den Weg in die OHL. Als Teil der CHL gilt die Liga weltweit als wichtiges Sprungbrett für die NHL. Sich in diesem enorm anspruchsvollen Umfeld zu behaupten, ist ein echtes Qualitätsmerkmal – und das gelang dem jungen Kanadier bei den Niagara IceDogs. Nach acht Einsätzen in der Saison 2018/19 etablierte er sich im Folgejahr mit 50 Partien (ein Tor, sieben Vorlagen) auf Top-Niveau. Mit sechs weiteren Auftritten in der Spielzeit 2021/22 kommt er auf exakt 64 OHL-Spiele.

Seinen offensiven Drang stellte Cook in derselben Spielzeit bei den Cobourg Cougars (OJHL) unter Beweis, wo ihm in 22 Einsätzen beachtliche 20 Punkte (11 Tore, 9 Assists) gelangen. Im Anschluss an diese Station zog es ihn an die Brock University, wo sich der Abwehrspieler in den folgenden vier Jahren zu einer festen defensiven Größe entwickelte und in 68 Begegnungen weitere 20 Zähler (zwei Tore, 18 Vorlagen) beisteuerte.

„A.J. bringt genau das mit, was wir gesucht haben: Konsequenz in der Defensive mit starker taktischer Ausbildung, zudem kann er auch offensive Akzente setzen“, erklären die Verantwortlichen der Rockets. „Mit seiner Erfahrung aus der OHL und dem College weiß er genau, worauf es ankommt. Er brennt darauf, sich hier in Europa zu beweisen, und wir freuen uns sehr, dass er seinen nächsten Karriereschritt im Rockets-Trikot macht.“

Seine Karriere in Zahlen

Source: A.J. Cook @ Elite Prospects

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