Limburgs neuer Trainer Jan Pantkowski: “Ich will aggressiver spielen lassen”

Limburg / Krefeld. (MK) Seit einer Woche ist Jan Pantkowski neuer Trainer der Rockets Limburg in der Eishockey Oberliga Nord.

Von der U20 des EHC 80 Nürnberg ist der 29- jährige zu den Rockets gewechselt. Zuvor war er fünf Jahre (2015 – 2020) im Eishockeynachwuchs der EJ Kassel Huskies und eine Saison lang für die Jungadler Mannheim hinter der Bande. Limburg ist somit seine erste Trainerstation im Senioren-Eishockey.

Beim Gastspiel in Krefeld konnten die Rockets im vierten Spiel unter Pantkowskis Leitung immerhin schon den vierten Punkt ergattern. Nach dem 1:6 “Kaltstart” auf eigenem Eis gegen Essen folgte mit dem 7:4 Sieg gegen Erfurt ein erster Sieg und Befreiungsschlag unter Pantkowskis Leitung. Am Hannoveraner Pferdeturm (4:14) waren die Limburger chancenlos. In Krefeld beim Tabellennachbarn verlor man zwar mit 3:2 nach Verlängerung, aber mit dem einen Punkt können die Limburger den KEV in der Tabelle zumindest etwas auf Distanz halten.

Wir sprachen mit Jan Pantkowski nach dem Spiel beim Krefelder EV über seine neue Aufgabe bei den Rockets.