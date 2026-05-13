Limburg vermeldet Personalentscheidungen

Limburg. (PM EGDL) Obwohl der 24-jährige in der abgelaufenen Runde erst zur vierten Begegnung zum Kader der EG Diez-Limburg stieß, fand er sich auf Anhieb hervorragend zurecht und avancierte schnell zu einer zentralen Figur auf dem Eis.

Die Entscheidung über die weitere Zusammenarbeit fiel entsprechend leicht: Der torgefährliche Angreifer hat seine Zusage für ein weiteres Jahr gegeben und wird in der kommenden Saison vom ersten Spieltag an für die Rockets auf Torejagd gehen, sodass der Mannschaft von Coach Nils Krämer ein wichtiger Leistungsträger erhalten bleibt.

Die Zahlen der vergangenen Spielzeit belegen eindrucksvoll den Wert des Linksschützen für die Angriffsreihen der EGDL. In nur 17 Hauptrundeneinsätzen markierte der gebürtige Bamberger 16 Treffer und bereitete 22 Tore vor. Mit diesen 38 Punkten gehörte er am Ende zu den Top-Ten-Scorern der gesamten Liga und verbuchte im Schnitt weit über zwei Zähler pro Auftritt. Auch in den Playoffs überzeugte der Center und steuerte in fünf Partien zwei Tore und sechs Vorlagen zum Erreichen des Halbfinals bei. Seine Qualität kommt dabei nicht von ungefähr, denn der Stürmer genoss eine erstklassige Ausbildung im Nachwuchs des ERC Ingolstadt. In der Deutschen Nachwuchsliga (DNL) bestritt er für die Jungpanther 80 Spiele, in denen er mit 50 Toren und 47 Vorlagen (97 Scorerpunkte) seine offensive Durchschlagskraft bereits früh unter Beweis stellte. Anschließend sammelte er in der Oberliga bei Passau und Rostock wertvolle Erfahrungen im Seniorenbereich, ehe er den Weg an die Lahn fand.

„Wir sind sehr glücklich darüber, dass wir den Weg gemeinsam weitergehen“, äußern sich die Verantwortlichen der Rockets zur Verlängerung. „Kole hat bei uns von Anfang an Verantwortung übernommen und eindrucksvoll gezeigt, wie wertvoll er für das Team ist. Er ist nicht nur ein absolut konstanter Scorer und Vorbereiter, sondern arbeitet auch sehr gut in der Defensive. Zudem ist er ein Typ, der charakterlich perfekt in unsere Kabine passt. Da er sich bei uns total wohl fühlt, hat er bereits im Januar seine Zusage für die Saison 2026/27 gegeben.“

Ein Knecht kommt selten allein

Die EG Diez-Limburg vermeldet eine weitere wichtige Personalie: Nachdem bereits Wotan Knecht seinen Verbleib am Heckenweg bestätigt hat, zieht nun auch sein Bruder Otis nach und hat für zwei Jahre unterzeichnet. Nach seinem Wechsel an den Heckenweg überzeugte der Stürmer durch konstante Leistungen und eine rasche Integration ins Mannschaftsgefüge. Für die sportliche Leitung der Rockets war die Fortsetzung der Zusammenarbeit daher ein logischer Schritt.

Dass sich der 21-Jährige so schnell zu einer festen Größe entwickelte, war nicht zwingend absehbar. In der U20 des SC Bietigheim-Bissingen legte er den Grundstein für seine heutige Spielweise, flog in der DNL jedoch noch etwas unter dem Radar. Zunächst agierte der Linksschütze primär mannschaftsdienlich, bevor er in der Folgesaison mit 14 Treffern und 7 Assists glänzte und seinem Team zum Aufstieg verhalf. Sein Potenzial blitzte bei seiner ersten Seniorenstation bei der ESG Esslingen weiter auf. Dort verbuchte er in der Regionalliga starke 16 Punkte (7 Tore, 9 Vorlagen) in nur 14 Begegnungen, obwohl sein Team im Tabellenkeller feststeckte.

Diesen Aufwärtstrend setzte er bei den Rockets nahtlos fort und avancierte mit 18 Punkten (10 Tore, 8 Vorlagen) in 20 Partien zu einer der Überraschungen der Saison 2025/26. Dabei sorgte er für besondere Highlights: Er markierte gegen Dinslaken nach nur acht Sekunden den ersten Treffer der Runde und setzte im Halbfinale gegen Essen mit dem letzten Tor der Saison den Schlusspunkt. Auch in den Playoffs bewies er mit sieben Zählern in sechs Partien seine Qualitäten. Mit vier Toren war er zweitbester Schütze der EGDL und untermauerte damit seinen Wert für die Mannschaft.

„Otis ist ein super Typ, der menschlich perfekt in die Kabine passt und auf dem Eis voll überzeugt hat“, loben die Verantwortlichen den Angreifer. „Er ist ein absoluter Teamplayer, den man in jeder Reihe sowie in Über- und Unterzahl einsetzen kann. Zudem beweist er immer wieder seinen Torriecher und geht dorthin, wo es weh tut. Dass er für zwei Jahre verlängert hat, unterstreicht seine enge Bindung zu den Rockets.“