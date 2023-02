Limburg vermeldet AbgÃ¤nge: Egils Kalns und Fedor Kolupaylo wechseln in die DEL2

Limburg. (PM EGDL) Die EG Diez – Limburg ist der Bitte der Spieler um eine Freigabe für einen Wechsel in die nachsthöhere Liga nachgekommen....

Kalns und Kolupaylo werden den Rockets in den letzten sieben Saisonspielen somit nicht mehr zur Verfügung stehen. Der lettische Importspieler konnte in 48 Partien für die EGDL bei 24 Treffern und 46 Assists insgesamt 70 Scorerpunkte erzielen, Kolupaylo kam in 38 Spielen auf 42 Punkte (25 Tore / 17 Assists).

„Egils und Fedor sind Profis und sichern mit dem Eishockeysport ihren Lebensunterhalt“, erläutert Vorstandsmitglied Michael Schmidt. „Bei uns laufen durch den Rückzug in die Regionalliga die Verträge am 05. März 2023 aus. Durch den Wechsel können beide Spieler fast zwei Monate länger Einkommen erzielen. Außerdem können sie sich für ein Engagement in der kommenden Saison in der DEL2 empfehlen. Diese Chance wollten wir Ihnen nicht verwehren. Grundsätzlich sollte es keine Freigaben geben, da wir das unseren Fans schuldig sind. Aber in diesen beiden Fällen mussten wir handeln, da es immer eine finanzielle Schmerzgrenze gibt und wir auch den wirtschaftlichen Aspekt im Auge haben müssen.“

„Ich danke den Rockets, dass sie meiner Bitte nachkommen sind. Das ist nicht selbstverständlich“, so Kalns zu dem anstehenden Wechsel. „Ich hatte eine tolle Zeit in Diez – Limburg, habe viele nette Menschen kennengelernt und neue Freunde gefunden. Der Zusammenhalt innerhalb der Mannschaft war wirklich klasse. Die Jungs werden mir fehlen. Ich hoffe, dass die Fans meine Entscheidung nachvollziehen können. So habe ich die Möglichkeit noch fast zwei Monate länger Hockey zu spielen.“

„Auch ich danke dem Verein für sein Entgegenkommen“, so Kolupaylo, der in seinem letzten Spiel für die Rockets noch einmal drei Tore erzielte. „Auch wenn es in der zweiten Saisonhälfte nicht immer so lief, wie wir es uns vorgestellt haben, war es bis hierhin eine ordentliche Saison für das junge Team. Ich möchte mich auch ganz besonders für den Support der Fans bedanken und schaue nun der neuen Aufgabe entgegen.“

