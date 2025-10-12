Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Home Deutschland Regionales Regionalliga West EG Diez-Limburg Limburg erweist sich als harter Brocken für die Ice Aliens!
EG Diez-LimburgRatinger Ice Aliens

Limburg erweist sich als harter Brocken für die Ice Aliens!

12. Oktober 20251 Mins read53
Ratingen - Essen West - © Leo Willem
Ratingen. (PM Ice Aliens) So hatten es die Ice Aliens erwartet in Diez-Limburg und so kam es auch.

Das erste Drittel war ausgeglichen, nach einer 2:0-Führung glichen die Rockets durch ihren bärenstarken Import Florit schnell aus, doch die Aliens gingen erneut in Führung. Diese bauten sie in einem zweiten Drittel, in dem sie die Kontrolle übernahmen, verdient auf 6:3 aus. Nach dem 6:4, erneut durch Florit, zogen die Ratinger mit dem 7:4 den Hausherren schnell den Zahn und kontrollierten im letzten Drittel die Partie weitestgehend.

Sonntag geht es um 20:00 Uhr beim Neusser EV weiter, die in ihrer ersten Partie in Bergisch Gladbach mit 2:6 Unterlagen.

Tore für Ratingen: Rakell (4), Miller, Irwin, Dmitriev

Cheftrainer Frank Gentges war so semi zufrieden: „Es war ein absolut verdienter Sieg. Mit der Offensive war ich grundsätzlich zufrieden, mit der Defensive dagegen überhaupt nicht und dazu zählen die Verteidiger und die Stürmer. Neben dem erkrankten Tobias Fischer mussten wir nach einem üblen Stockschlag auch auf Mathias Onckels verzichten, der mit gebrochenem Finger ausscheiden musste. Stephan Kreuzmann erlitt im Spiel eine Rippenverletzung, da müssen wir abwarten, ob er Sonntag spielen kann.“

