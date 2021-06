Ligenstruktur und Spielmodus der Regionalliga West

Ratingen. (PM Ice Aliens) In Pandemiezeiten ist es noch schwieriger, für die Regionalliga eine Struktur und einen Modus festzulegen, der allen Teilnehmern weitestgehend gerecht...

Ratingen. (PM Ice Aliens) In Pandemiezeiten ist es noch schwieriger, für die Regionalliga eine Struktur und einen Modus festzulegen, der allen Teilnehmern weitestgehend gerecht wird.

Nach mehreren Videokonferenzen und direkten Kontakten zwischen den Beteiligten, haben sich die Vereine der Regional- und Landesliga nun für die Saison 2021/ 2022 auf einen ähnlichen Spielmodus wie für die letzte Saison verständigt.

Erschwert wurde die Planung dadurch, dass einige Vereine in ihren Stadien erst im Oktober Eis aufbereitet bekommen. Dadurch werden die Meisterschaftsspiele leider erst Ende Oktober beginnen können.

Zunächst spielen zwei Gruppen, jeweils bestehend aus Regional- und Landesligisten in einer Einfachrunde. Die jeweils drei ersten Mannschaften qualifizieren sich für die Endrunde der Regionalliga. Diese wird als Doppelrunde gespielt und startet Anfang Dezember. Im Anschluss daran spielen die besten vier Teams eine Play-Off-Runde, die sowohl im Halbfinale, wie auch im Finale, als Best-Of-Five gespielt wird.

Teams der Qualifikationsrunde:

Gruppe A

EV Duisburg

Dinslakener Kobras

Eisadler Dortmund

TuS Wiehl

Moskitos Essen U23

Gruppe B

EHC Neuwied

Neusser EV

Ratinger Ice Aliens

ESV Bergisch Gladbach

EHC Troisdorf

EC Bergisch Land

Da einige Vereine, u.a. auch Ratingen, bereits im August oder Anfang September Eis zur Verfügung haben, ist der Qualifikationsrunde eine Pokalrunde vorgeschaltet, in der die Dinslaken Kobras, der TuS Wiehl, die Eisadler Dortmund und die Ratingen Ice Aliens ihre Kräfte ab dem 24.September messen.

Die Ice Aliens planen bereits ab dem 9. August mit dem Eistraining in der Halle am Sandbach zu beginnen und dabei zusätzlich noch Off-Ice Fitnesseinheiten einzubauen. Bis dahin wird Fitness-Coach Sebastian Kiesel die Mannschaft in einem wöchentlichen Präsenztraining und mit Trainingsplänen, die individuell abzuarbeiten sind, fit für die Eiszeit machen.

Für den Zeitraum Ende August/ Anfang September planen die Ice Aliens einige Vorbereitungsspiele zu vereinbaren, entsprechende Gespräche laufen dazu.

Hier die offizielle Mitteilung des EHV NRW zum Spielmodus:

Die Terminierung und Ausgestaltung dieser Endrunden wird noch kurzfristig festgelegt.