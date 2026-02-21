Ligaverbleib fÃ¼r Buchloe zum Greifen nahe

Neu-Ulm/Buchloe. (chs) Der ESV Buchloe hat am Freitagabend den nÃ¤chsten riesengroÃŸen Schritt in Richtung Klassenerhalt gemacht.

Denn nach dem 6:4 (2:2, 3:1, 1:1) AuswÃ¤rtserfolg bei den Devils Ulm/Neu-Ulm behaupten die Freibeuter weiter ihren Vorsprung von drei Punkten vor dem Sonntagsgegner Pfaffenhofen, der zwar zeitgleich gegen Burgau ebenfalls mit 5:2 gewann, am Sonntag in der Buchloer Sparkassenarena aber nun einen Sieg mit mindestens fÃ¼nf Toren Differenz benÃ¶tigt, um die Freibeuter noch zu Ã¼berholen, da bei Punktgleichheit in der Tabelle das TorverhÃ¤ltnis entscheidet.

â€žDas waren heute natÃ¼rlich drei extrem wichtige Punkteâ€œ, zeigte sich daher auch ESV-Trainer Dominc Weis erleichtert, weil das vor dem abschlieÃŸenden Spieltag nun schon â€žein wenig Druck wegnimmtâ€œ. Dennoch will man dort vor heimischer Kulisse nochmals alles geben, um dann auch endgÃ¼ltig den Klassenerhalt mit den eigenen Fans feiern zu kÃ¶nnen.

Die Buchloer AnhÃ¤nger, die ihr Team auch in Ulm wieder zahlreich unterstÃ¼tzt hatten, durften auch an der Donau zunÃ¤chst jubeln, denn ihre Pirates erwischten dort einen Traumstart: Nachdem man zuletzt so oft in eigener Ãœberzahl zu harmlos agierte, nutzten die Freibeuter nach gut zwei Minuten schlieÃŸlich gleich das erste Powerplay durch Joey Lewis (3.) und erhÃ¶hten wenig spÃ¤ter durch Michal Telesz sogar auf 2:0 (6.). â€žWir sind ideal gestartetâ€œ, lobte auch der ESV-Coach, der dann aber sah, wie seine SchÃ¼tzlinge anschlieÃŸend den Gegner wieder in Spiel zurÃ¼ckbrachten, da man vor allem defensiv zu weit von den Gegenspielern wegstand. Zwar hatten die Freibeuter richtig Pech, weil Adriano Carciola nach zehn Minuten denkbar knapp das 3:0 verpasste, als der Deutsch-Italiener am Pfosten scheiterte und es im direkten Gegenangriff danach auf der anderen Seite im Tor von Dieter Geidl klingelte. Schon hier gewÃ¤hrte man TorschÃ¼tze Ludwig Danzer zu viel Freiraum der somit auf 2:1 verkÃ¼rzte (10.) und wenig spÃ¤ter auch zum 2:2 ausglich â€“ ausgerechnet in Buchloer Ãœberzahl (14.).

Doch im zweiten Durchgang nahmen die Freibeuter den Kampf wieder intensiver an, auch wenn man direkt nach Wiederbeginn gleich den nÃ¤chsten Nackenschlag verkraften musste, da Ulm im Powerplay erstmals durch Dominik Synek in Front ging (23.). Gegen Mitte des Abschnitts fanden die GennachstÃ¤dter jedoch endlich wieder besseren Zugriff aufs Spiel und konnten dies sofort in Tore ummÃ¼nzen. Einen starken Pass von Alexander Lieske vollstreckte Alexander Krafczyk per Direktabnahme zum 3:3 (31.), ehe Adriano Carciola den ESV wieder in Front brachte, als er seinen eigenen Rebound zum 4:3 in die Maschen setzte (34.). Und es sollte noch besser kommen: Zehn Sekunden vor Drittelende fasste sich der durchstartende Michal Telesz ein Herz und setzte die Scheibe mustergÃ¼ltig zum 5:3 in den Winkel.

Die Gastgeber gaben sich aber im Schlussabschnitt dennoch noch nicht geschlagen, auch wenn Ulms Trainer Michael Bielefeld nach der Partie den Ã¼ber weiter Strecken fehlenden letzten Willen seiner Jungs in den vorangegangenen 60 Minuten vermisst hatte. Diese verkÃ¼rzten aber noch einmal frÃ¼h durch Bohumil Slavicek auf 5:4, als dieser erneut zu frei vor Geidl auftauchen durfte (44.). Danach schnupperten die DonaustÃ¤dter weiter am Ausgleich, doch die Buchloer stemmten sich nun aufopferungsvoll und leidenschaftlich gegen das drohende Remis. So entwickelte sich eine Nervenschlacht, der dann das 6:4 von Alexander Krafczyk ein Ende bereitete, der viereinhalb Minuten vor dem Ende maÃŸgenau in den Knick traf. AnschlieÃŸend waren die Freibeuter mit zwei vergebenen AlleingÃ¤ngen sogar noch dem nÃ¤chsten Treffer nÃ¤her wie die Hausherren, die die erste Niederlage der Abstiegsrunde bei bereits vor der Partie feststehendem Klassenerhalt sicherlich verkraften konnten. Die Buchloer bringt der dritte Erfolg im dritten Spiel auf fremdem Eis hingegen dem Verbleib in der Bayernliga nun ein ganz entscheidendes StÃ¼ck nÃ¤her, den man dann am Sonntag vor heimischer Kulisse ab 18 Uhr (live bei SpradeTV) endgÃ¼ltig klarmachen mÃ¶chte.