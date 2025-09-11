Liga-Auftakt für die Red Bulls in Bozen

Salzburg. (PM Red Bulls) Der EC Red Bull Salzburg beginnt den Grunddurchgang der win2day ICE Hockey League 2025/26 am Freitag, 12. September, mit dem Auswärtsspiel gegen den HCB Südtirol Alperia (19:45 Uhr, Livestream auf Sporteurope.tv).

Wie gewohnt aus den letzten Jahren, in denen sich das Duell der beiden Teams zu einem emotionalen Dauerbrenner entwickelt hat, erwarten die Salzburger in der Sparkasse Arena gleich zum Liga-Auftakt beim Halbfinalgegner der letzten Saison ein heißes Duell.

Ausgangslage

Wenn man in Salzburg vom ewig jungen Eishockey-Duell spricht, denkt man zuerst an das Duell der Red Bulls mit dem KAC. Diese seit 2004 bestehende sportliche Rivalität hat ungebrochen ihren besonderen Reiz. Seit 2013 mischt aber auch der HCB Südtirol in der ICE Hockey League mit und hat sich parallel zu den Duellen mit den Kärntnern für die Red Bulls zum hochkarätigen Dauerrivalen entwickelt. Allein die Playoff-Serien der letzten drei Jahre haben an Härte und Spannung nichts missen lassen und in diesem Licht betrachtet dürfte auch die 13. gemeinsame Saison mit den Südtirolern wieder einige Eishockey-Glanzlichter setzen.

Bozen mit neuem Head Coach

Die interessanteste Personalie der Südtiroler ist sicher der neue Head Coach Kurt Kleinendorst. Der 64-jährige Amerikaner hat im Sommer Glen Hanlon abgelöst, der die Geschicke der Südtiroler drei Jahre lang gelenkt hat. Kleinendorst bringt Erfahrung als NHL Assistant Coach, Head Coach in der AHL sowie als Cheftrainer in der DEL in Ingolstadt, Nürnberg und Iserlohn mit. In den letzten zwei Saisonen hat Kleinendorst nicht als Trainer gearbeitet. Somit kommt es in Bozen auch gleich zum Duell zweier neuer Cheftrainer, denn mit Manny Viveiros hält auch bei den Red Bulls ein neuer Head Coach die Zügel in der Hand.

Kader zu einem Drittel ausgetauscht

Zehn Spieler haben den italienischen Club im Sommer verlassen; darunter auch Mike Halmo und Braden Christoffer, die die Schlittschuhe an den Nagel gehängt haben. Acht Akteure sind zum Club dazugestoßen. Der neue Stürmer Shane Gersich hat in der CHL (2 Siege, 2 Niederlagen) mit 2 Toren und 2 Assists schon einen guten Einstand gegeben. Die Südtiroler können sich aber auch auf treffsichere Typen wie Dustin Gazley oder Matt Bradley weiterhin verlassen. Und wissen mit Samuel Harvey einen der besten Liga-Goalies zwischen den Stangen. Der 27-jährige Kanadier verbuchte mit 92,5% Fangquote in der letzten ICE-Saison den zweitbesten Liga-Wert (hinter Spitzenreiter Atte Tolvanen mit 93%).

Red Bulls wollen gute Performance aus der CHL prolongieren

Beim Titelverteidiger der ICE Hockey League haben sich die vier neuen Profis Connor Corcoran, Devante Stephens, Michael Raffl und Travis St. Denis bereits gut eingelebt und mit dem Team in der CHL gut performt (2 Siege, 2 Niederlagen). Bei den Niederlagen in Finnland haben die Salzburger mit den Top-Teams Ilves und KalPa über weite Strecken auf Augenhöhe gespielt und wollen diesen Schwung direkt nach Bozen mitnehmen. Und mit einigen Akademiespielern wie zuletzt den Ausfall von sieben Spielern kompensieren; Ali Wukovits, Peter Hochkofler, Mario Huber, Troy Bourke, Philipp Wimmer, Maximilian Wurzer und Vadim Schreiner laborieren weiter an ihren Verletzungen.

Statement Lucas Thaler „Jetzt geht es richtig los. Wir hatten schon gute Spiele in der Champions Hockey League und konnten dort einiges lernen. Mit Bozen haben wir gleich zu Beginn eine interessante Partie. Bozen hat sich gut vorbereitet und wir sind auch topfit. Es wird ein hartes Spiel und ich freue mich riesig auf die Partie.“

win2day ICE Hockey League

HCB Südtirol Alperia – EC Red Bull Salzburg

Fr, 12.09.2025 | Bozen, 19:45 Uhr

Livestream

Die nächsten Spiele der Red Bulls

So, 14.09.25 | 16:30 | EC Red Bull Salzburg – EC-KAC | ORF1

Fr, 19.09.25 | 19:15 | EC Red Bull Salzburg – EC IDM Wärmepumpen VSV

So 21.09.25 | 17:30 | Vienna Capitals – EC Red Bull Salzburg