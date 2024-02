LiÃ¨ge Bulldogs Coach Uli Egen: â€žEs macht SpaÃŸ mit den Jungs, die wollen lernen.â€œ

Lüttich. (MR) Mit Ulrich „Uli“ Egen steht seit vier Jahren ein deutscher Trainer hinter der Bande des BeNe League Clubs Liège Bulldogs. Nach dem...

Lüttich. (MR) Mit Ulrich „Uli“ Egen steht seit vier Jahren ein deutscher Trainer hinter der Bande des BeNe League Clubs Liège Bulldogs.

Nach dem Spiel gegen den Deutschen Liga-Neuzugang EHC Neuwied „Die Bären“ sprach Egen mit Eishockey-Magazin.

Der 67-jährige Füssener, der seit 15 Jahren in seiner Wahlheimat in den Niederlanden lebt und nur eine halbe Stunde Fahrt nach Lüttich hat, hat derzeit (noch) viel Spaß an der Arbeit, vor allem wenn man – wie in der vergangenen Saison – sehr erfolgreich ist.

Egen, der in seiner Blütezeit als Spieler unter anderem bei seinem Heimatclub EV Füssen, sowie bei der Düsseldorfer EG und Eintracht Frankfurt in der damaligen Bundesliga auf Torejagd ging, und an 3 Weltmeisterschaften und einmal Olympischen Winterspielen teilgenommen hat, hofft auf eine Aufstockung der Liga für die kommende Saison, um statt mit derzeit 9 dann vielleicht mit 10-12 Teams an den Start gehen zu können. Er schätzt die Liga auf gehobenes Oberliga Niveau. Außerdem lobt er die Organisation und seine Spieler, spricht aber auch offen die Probleme mit den Trainingszeiten für die Mannschaften an.

Uli Egen im Interview









Fotostrecke Líege Bulldogs – Neuwied

Jan Guryca klärt gegen Jordan Paulus – © Sportfoto-Sale (DR) Jan Guryca klärt gegen Jordan Paulus – © Sportfoto-Sale (DR)