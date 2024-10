„Liebe den Sieg â€“ aber hasse die Niederlage“ – SCR am Freitag in Peiting, Sonntag daheim gegen die Bietigheim Steelers

Garmisch-Partenkirchen. (PM SCR) Nach einer torreichen Auswärtsniederlage und einem ungefährdeten Sieg zuhause gilt es für den SC Riessersee, auch dauerhaft gute Leistungen abzurufen. Wie...

Garmisch-Partenkirchen. (PM SCR) Nach einer torreichen Auswärtsniederlage und einem ungefährdeten Sieg zuhause gilt es für den SC Riessersee, auch dauerhaft gute Leistungen abzurufen.

Wie unsere #22 Robin Soudek bestätigt: „Wir müssen einen Weg finden beständiger zu spielen. Dann kommen auch die Siege.“ Coach Hunor Marton sieht noch einen Aspekt: „Alle Spieler lieben es zu gewinnen, sie müssen auch lernen das Verlieren zu hassen.“

Ein Spiel, in dem die Mentalität entscheidend sein kann, ist auch das Freitagsmatch beim EC Peiting. Beide Clubs befinden sich auf Augenhöhe, was den Tabellenplatz und die meisten Statistiken betrifft. Ein Vorteil für unser Team könnte aber das Überzahlspiel sein: Im Vergleich sitzen die ECP-Spieler öfter auf der Strafbank, dazu hat der SCR die klar bessere Powerplay-Quote. Interessant wird das Wiedersehen mit Simon Mayr und Felix Linden im Peitinger Dress. SCR-Stürmer Robin Soudek dazu: „Das erste Mal wird vielleicht etwas seltsam, denn mit beiden habe ich lange zusammengespielt. Sie werden besonders motiviert sein – ich bin gespannt und freue mich darauf.“

Über die Entwicklung der jungen Spieler sagt Robin nur Gutes: „Es ist gar nicht einfach, sich in eine Sturmreihe einzugewöhnen, in der die anderen schon lange zusammenspielen. Aber unsere jungen Leute machen das gut. Anselm Gerg z B. ist mittlerweile ein wichtiger Spieler, im ganzen Team und in unserer Reihe. Für die Harmonie der Reihen ist die Kommunikation besonders wichtig – auf und neben dem Eis.“

Konstanz, besonders was den Kampfgeist betrifft, wünscht man sich als Fan vor allem bei Heimspielen. Denn die Erfahrung zeigt: Stimmt der Einsatz, ist auch ein Heimsieg gegen einen Favoriten möglich. Auch wenn es „nur“ ein Testspiel war: die knappe und spannende 2:3-Heimniederlage gegen die Bietigheim Steelers hat gezeigt, dass der DEL-2-Absteiger nicht übermächtig ist. Was sich auch in der Tabelle widerspiegelt: Dass die Württemberger lediglich auf Platz 5 stehen, liegt primär an den Auswärtsergebnissen: Nur in Füssen konnten sie klar gewinnen. In Lindau, Memmingen und Passau setzte es knappe Niederlagen. Also: Auf ins OEZ!

Nächstes Heimspiel: SC Riessersee vs. Bietigheim Steelers, Sonntag, 27.10.2024, 18:00 Uhr, Olympia-Eissportzentrum, Garmisch-Partenkirchen

