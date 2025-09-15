Licht und Schatten für den Starbulls-Nachwuchs – U15 und U13 feiern Erfolge

Rosenheim. (PM Starbulls) Ein intensives Wochenende liegt hinter den Nachwuchsmannschaften der Starbulls Rosenheim.

Während die U15 und U13 wichtige Siege einfahren konnten, mussten die U20 und U17 Niederlagen hinnehmen.

U20: Strafzeiten kosten Chancen

Die U20 hatte es mit den Jungadlern Mannheim zu tun und erwischte ein schwieriges Wochenende. Am Samstag verhinderten zahlreiche Strafzeiten ein geordnetes Spiel, sodass die Partie verloren ging. Am Sonntag geriet die Mannschaft dann deutlich ins Hintertreffen und musste eine klare Niederlage hinnehmen

Die Spiele der Junioren im Detail:

13.09.2025 – Starbulls Rosenheim – Jungadler Mannheim 2:4 (1:1/1:1/0:2)

Spielverlauf: 02:07 1:0 Wieczorek (Achatz, Hrabcak), 11:25 1:1 Kreps (Krämer, Root), 25:27 1:2 Voroteliak (Segeth, Root), 32:21 2:2 Eremias (Rock, Mühlfenzl), 49:42 2:3 Kreps, 50:03 2:4 Mähler

14.09.2025 – Starbulls Rosenheim – Jungadler Mannheim 0:8 (0:3/0:1/0:4)

Spielverlauf: 01:00 Voroteliak (Macdonald),05:29 0:2 Root (Segeth, Krämer), 08:30 0:3 Voroteliak (Hess, Segeth), 32:51 0:4 Root (Hartmann, Korobkin), 46:19 0:5 Mähler (Struck, Voroteliak), 49:54 0:6 Hartmann, 56:04 0:7 Voroteliak (Kreps), 57:59 0:8 Struck (Root, Mähler)

U17: Knapp gescheitert

Auch die U17 konnte sich an diesem Wochenende nicht mit Punkten belohnen. Am Samstag hielt das Team lange gut mit, verlor die Partie jedoch im letzten Drittel. Am Sonntag kämpfte sich die Mannschaft bis ins Penaltyschießen, musste sich dort aber ebenfalls geschlagen geben.

Die Spiele der Jugend im Detail:

13.09.2025 – EV Landshut – Starbulls Rosenheim 5:3 (1:0/0:3/4:0)

Spielverlauf: 08:57 1:0 Riedel (Seidel, Cristiano), 30:20 1:1 Guggenhuber (Kukshausen), 30:46 1:2 Susnik (Lamprecht, Mühlfenzl), 38:04 1:3 Wunderlich (Schwabl), 53:10 2:3 Bösch (Seidel, Dietzinger), 54:16 3:3 Dietzinger (Maul, Riedel), 57:13 4:3 Feistl (Riedel, Seidel), 59:41 5:3 Dietzinger (Riedel, Haak)

14.09.2025 – Deggendorfer SC – Starbulls Rosenheim 4:3 (1:1/1:2/0:0)PS

Spielverlauf: 09:31 1:0 Kreuzer (Stern, Trnavsky), 14:13 1:1 Susnik (Krüger, Binder), 21:32 2:1 Klima (Bielmeier, Weinberger), 35:14 2:2 Susnik (Schwabl), 36:33 3:2 Hentschel (Trnavsky), 36:55 3:3 Susnik (Lamprecht, Krüger), 60:00 Klima (PS)

U15: Gelungener Saisonauftakt

Besser lief es für die U15, die am Sonntag in Garmisch ihr erstes Punktspiel bestritt. Mit einer starken Vorstellung sicherte sich das Team einen souveränen 1:7-Auswärtssieg gegen den SC Riessersee und feierte damit einen Auftakt nach Maß.

U13: Zwei Spiele, ein Sieg

Die U13 startete erfolgreich in ihre Punktrunde. Am Samstag erkämpften sich die jungen Starbulls zunächst ein 2:2 gegen Deggendorf, wobei sie sich am Ende leider mit 3:8 geschlagen geben mussten. Am Sonntag folgte dann ein torreiches Derby gegen Landshut, das die Rosenheimer knapp, aber verdient mit 8:7 für sich entschieden.