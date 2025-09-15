Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Home Deutschland Nachwuchs Licht und Schatten für den Starbulls-Nachwuchs – U15 und U13 feiern Erfolge
Nachwuchs

Licht und Schatten für den Starbulls-Nachwuchs – U15 und U13 feiern Erfolge

15. September 20251 Mins read35
Share
© Starbulls Rosenheim
Share

Rosenheim. (PM Starbulls) Ein intensives Wochenende liegt hinter den Nachwuchsmannschaften der Starbulls Rosenheim.

Während die U15 und U13 wichtige Siege einfahren konnten, mussten die U20 und U17 Niederlagen hinnehmen.

U20: Strafzeiten kosten Chancen

Die U20 hatte es mit den Jungadlern Mannheim zu tun und erwischte ein schwieriges Wochenende. Am Samstag verhinderten zahlreiche Strafzeiten ein geordnetes Spiel, sodass die Partie verloren ging. Am Sonntag geriet die Mannschaft dann deutlich ins Hintertreffen und musste eine klare Niederlage hinnehmen

Die Spiele der Junioren im Detail:
13.09.2025 – Starbulls Rosenheim – Jungadler Mannheim 2:4 (1:1/1:1/0:2)
Spielverlauf: 02:07 1:0 Wieczorek (Achatz, Hrabcak), 11:25 1:1 Kreps (Krämer, Root), 25:27 1:2 Voroteliak (Segeth, Root), 32:21 2:2 Eremias (Rock, Mühlfenzl), 49:42 2:3 Kreps, 50:03 2:4 Mähler

14.09.2025 – Starbulls Rosenheim – Jungadler Mannheim 0:8 (0:3/0:1/0:4)
Spielverlauf: 01:00 Voroteliak (Macdonald),05:29 0:2 Root (Segeth, Krämer), 08:30 0:3 Voroteliak (Hess, Segeth), 32:51 0:4 Root (Hartmann, Korobkin), 46:19 0:5 Mähler (Struck, Voroteliak), 49:54 0:6 Hartmann, 56:04 0:7 Voroteliak (Kreps), 57:59 0:8 Struck (Root, Mähler)

U17: Knapp gescheitert

Auch die U17 konnte sich an diesem Wochenende nicht mit Punkten belohnen. Am Samstag hielt das Team lange gut mit, verlor die Partie jedoch im letzten Drittel. Am Sonntag kämpfte sich die Mannschaft bis ins Penaltyschießen, musste sich dort aber ebenfalls geschlagen geben.

Die Spiele der Jugend im Detail:

13.09.2025 – EV Landshut – Starbulls Rosenheim 5:3 (1:0/0:3/4:0)
Spielverlauf: 08:57 1:0 Riedel (Seidel, Cristiano), 30:20 1:1 Guggenhuber (Kukshausen), 30:46 1:2 Susnik (Lamprecht, Mühlfenzl), 38:04 1:3 Wunderlich (Schwabl), 53:10 2:3 Bösch (Seidel, Dietzinger), 54:16 3:3 Dietzinger (Maul, Riedel), 57:13 4:3 Feistl (Riedel, Seidel), 59:41 5:3 Dietzinger (Riedel, Haak)

14.09.2025 – Deggendorfer SC – Starbulls Rosenheim 4:3 (1:1/1:2/0:0)PS
Spielverlauf: 09:31 1:0 Kreuzer (Stern, Trnavsky), 14:13 1:1 Susnik (Krüger, Binder), 21:32 2:1 Klima (Bielmeier, Weinberger), 35:14 2:2 Susnik (Schwabl), 36:33 3:2 Hentschel (Trnavsky), 36:55 3:3 Susnik (Lamprecht, Krüger), 60:00 Klima (PS)

U15: Gelungener Saisonauftakt

Besser lief es für die U15, die am Sonntag in Garmisch ihr erstes Punktspiel bestritt. Mit einer starken Vorstellung sicherte sich das Team einen souveränen 1:7-Auswärtssieg gegen den SC Riessersee und feierte damit einen Auftakt nach Maß.

U13: Zwei Spiele, ein Sieg

Die U13 startete erfolgreich in ihre Punktrunde. Am Samstag erkämpften sich die jungen Starbulls zunächst ein 2:2 gegen Deggendorf, wobei sie sich am Ende leider mit 3:8 geschlagen geben mussten. Am Sonntag folgte dann ein torreiches Derby gegen Landshut, das die Rosenheimer knapp, aber verdient mit 8:7 für sich entschieden.

2502
Wo landet DEL Aufsteiger Dresdner Eislöwen am Ende der Hauptrunde?

Share
Previous post EV Lindau Islanders präsentieren Maskottchen „Stormy“

Leave a comment

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Eishockey-Magazin TV

Sportfoto-Sale - die Fotodatenbank für Print- und Onlinemedien
! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!
! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! - Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen - Hintergrund und wie man spenden kann
Related Articles
Nachwuchs

Neues Trainerduo und viel Elan: U20 schickt schlagfertige Truppe aufs Eis

Sonthofen. (PM ERC) Ähnlich wie die erste Mannschaft des ERC Sonthofen wird...

By13. September 2025
Nachwuchs

Nachwuchsteams der Starbulls vor spannendem Wochenende – Punktspielauftakte für U15 und U13

Rosenheim. (PM Starbulls) Die Nachwuchsmannschaften der Starbulls Rosenheim stehen vor einem ereignisreichen...

By12. September 2025
Nachwuchs

Starbulls-Nachwuchs erlebt spannendes Wochenende – U17 startet mit Sieg, U20 hadert mit Krefeld

Rosenheim. (PM Starbulls) Für die Nachwuchsmannschaften der Starbulls Rosenheim stand ein intensives...

By9. September 2025
Nachwuchs

Young Hawks feiern großen Erfolg – Nachwuchsspieler gewinnen internationales Turnier in der Schweiz

Passau. (PM Young Hawks) Großer Jubel bei den Passau Black Hawks: Die...

By8. September 2025
Copyright 2025 by Eishockey-Magazin.de /Alle Rechte vorbehalten