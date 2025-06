Liam Nardon verlÃ¤ngert mit den Broncos

Sterzing. (PM Broncos) Mit Liam Nardon bleibt ein weiteres Eigengewächs der Wipptaler in den eigenen Reihen und wird auch in der Saison 2025/26 für die Blau-Weißen auflaufen.

Liam Nardon durchlief in seiner Jugendzeit diverse Jugendteams der Wipptal Broncos und agierte zudem für Brixen (U17) und Pieve di Cadore (U19). 2021/22 schaffte der 19-Jährige dann den Sprung in die IHL, wobei er insgesamt 20 Mal für die Falcons aus Brixen auflief. Nach einer weiteren Saison im Eisacktal (21 Spiele, 3 Punkte), folgten 2023/24 dann die ersten Einsätze für die Broncos in der Alps Hockey League. In der abgelaufenen Meisterschaft gehörte Nardon bereits zum Stammpersonal, wobei ihn kleinere Verletzungen immer wieder stoppten. Insgesamt stand der Verteidiger 35 Mal auf dem Feld und sammelte drei Assists.

Außerdem kann Nardon eine Teilnahme bei der U18-WM vorweisen, welche sein Team auf dem dritten Platz beendete.

