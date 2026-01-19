LGT MVP Award: Nominierte für die CHL-Saison 2025/26 bekanntgegeben

Zug. (PM CHL) Die CHL-Halbfinals sind in vollem Gange und die Fans können wieder mitentscheiden, wer den LGT MVP Award gewinnt – die Auszeichnung für den wertvollsten Spieler der Champions Hockey League-Saison.

Eine Expertenjury aus ganz Europa hat fünf herausragende Spieler nominiert.

Die Champions Hockey League bot die gesamte Saison über spannende Spiele und packende Begegnungen. Jetzt, da der Wettbewerb in die entscheidende Phase geht, ist es an der Zeit, die Spieler ins Rampenlicht zu rücken, die sich konstant von der Masse abgehoben haben. Der LGT MVP Award würdigt den Spieler, der in dieser Saison den größten Einfluss hatte.

Eine Expertenjury aus ganz Europa hat die fünf Nominierten ausgewählt. Fans können nun auf der CHL-Website für ihren Favoriten abstimmen. Die Abstimmung läuft bis zum 2. Februar 2026 (12:00 Uhr MEZ) und trägt zu 50 % zum Endergebnis bei. Die restlichen 50 % werden von der Jury bestimmt.

Die für den LGT MVP Award nominierten Spieler sind:

• Riley Barber (Stürmer/USA) – ERC Ingolstadt (GER)

• Max Friberg (Stürmer/SWE) – Frölunda Göteborg (SWE)

• Jack Kopacka (Stürmer/USA) – Brynäs IF (SWE)

• Dominik Kubalík (Stürmer/CZE) – EV Zug (SUI)

• Henrik Tömmernes (DE/SWE) – Frölunda Göteborg (SWE)

Der Gewinner wird beim CHL-Finale am 3. März 2026 bekanntgegeben.

Die diesjährige Jury besteht aus folgenden Mitgliedern: Bengt-Åke Gustafsson (schwedische Eishockeylegende & Mitglied der IIHF Hall of Fame), Fadri Holinger (Direktor für Operations & Sport der CHL), Janne Pesonen (finnische Eishockeylegende & CHL-Finalist 2018) und Basti Schwele (deutscher Eishockey-Kommentator).

Die LGT Bank Ltd., offizieller Partner der Champions Hockey League, wird zum sechsten Mal in Folge die Auszeichnung für den wertvollsten Spieler (MVP) überreichen.

