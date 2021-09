Letztes Vorbereitungsspiel im TigerkÃ¤fig von wenig Erfolg gekrÃ¶ntâ€¦

Bayreuth. (PM Tigers) Nur wenige Augenblicke lief das Spiel, da verpasste Pither knapp vor dem Gehäuse der Gäste die schnelle Führung, die Hohmann in...

Bayreuth. (PM Tigers) Nur wenige Augenblicke lief das Spiel, da verpasste Pither knapp vor dem Gehäuse der Gäste die schnelle Führung, die Hohmann in diesem Fall vorbereitet hätte.

Nach dieser ersten guten Chance übernahmen dann aber schnell die Regensburger ein wenig das Kommando und erspielten sich mehrere Möglichkeiten, die alle noch nicht zwingend genug waren. Eine Strafe, die gegen Tippmann ausgesprochen wurde, brachten den Tigers dann den nötigen Drive. Schnell verwandelte Järveläinen – 13 Sekunden nach der Hinausstellung des Eisbären-Verteidigers – eine Vorlage von Hohmann zur Führung. In der Folge übernahmen mehr und mehr Kujala-Schützlinge das Spiel. Cabana mit einem Alleingang, der im letzten Moment entschärft wurde – Pither, der nach einer Steilvorlage von Davis durch die Mitte läuft und Meisinger mit einem Schuss von der blauen Linie ließen beste Gelegenheiten aus. Etwas überraschend – wenigstens in dieser Phase – dann der Ausgleich der Eisbären, den Heider schön vorbereitete und Kroschinski abschließen konnte. Nach 16 gespielten Minuten hielt Steinhauer, der an diesem Abend den Vorzug vor Herden erhielt, seine Jungs im Spiel als er sich lang machen musste und den einschussbereiten Schembri ärgerte. Bindels verbuchte kurz vor der Pausensirene die letzte Chance, als er von Davis auf die Reise geschickt wurde, jedoch am Ende nicht frei zum Abschluss kam.

Führung Regensburg. Ausgleich Bayreuth. Führung Bayreuth. Ausgleich Regensburg. Führung Regensburg. Ausgleich Bayreuth. Führung Regensburg. Das zweite Drittel im Schnelldurchlauf und mit wenig Freude für Eishockey-Ästheten, jedoch ggf. unterhaltsam für das Publikum, welches einige Einschüsse geboten bekam. Es waren sieben Tore in teilweise kurzen Abfolgen, bei dem die Abwehrreihen der beiden Teams die jeweiligen Gegentore des Gegners wohlwollend zuließen. Oft reichten zwei schnelle Pässe um den Gegner auszuhebeln und zum Erfolg zu kommen.

Irgendwie zum Spiel passend übten die Teams im Schlussdrittel das Über- und Unterzahlspiel. Wenig Spielzeit fand mit der vollen Mannschaftsstärke statt, da meist ein Akteur eines der beiden Teams auf der Strafbank saß. Dies nutzten die Gäste nach 46 Minuten schnell durch Heider aus. Die Tigers hatten weniger Erfolg bei ihren Versuchen – gerade zum Ende, als Schmidt auf die Strafbank musste und Kujala drei Minuten vor Ende einen sechsten Feldspieler aufs Eis schickte. Einem Pfostentreffer aus dem eigenen Drittel der Oberpfälzer war es kurz darauf Heger, der etwas besser zielte und den Endstand von 4:7 auf die Anzeigentafel schreiben konnte.

Bayreuth Tigers vs. Eisbären Regensburg 4:7 (1:1, 3:4, 0:2)

Bayreuth: Steinhauer, Herden, Nico Zimmermann – Schwarz, Gabriel, Pokovic (2), Meisinger, Pruden, Davis, Stiefenhofer (2) – Ribarik (2), Hohmann, Ratmann (2), Kolozvary, Järveläinen, Bindels, Tim Zimmermann (2), Kretschmann (2), Meier, Schumacher, Pither, Cabana

Regensburg: Holmgren, Berger – Gulda, Schiller, Tippman (6), Weber, Bühler, Heider, Schütz – Schmidt (2), Stöhr, Divis (2), Schwamberger, Ontl, Keresztury, Heger, Kroschinski, Gajovsky, Schembri (4)

Schiedsrichter: Bauer, Neutzer – Jürgens, Pletzer

Zuschauer: 775

Strafen: Bayreuth 12 Regensburg: 14 PP: Bayreuth: 3/7 Regensburg: 2/6

Torfolge: 1:0 (8.) Järveläinen (Hohmann, Davis) PP1, 1:1 (13.) Kroschinski (Heider, Heger), 1:2 (29.) Divis (Gulda, Kroschinski) PP2, 2:2 (31.) Järveläinen (Hohmann, Pither) PP1, 3:2 (33.) Meier (Meisinger), 3:3 (33.) Schembri (Schwamberger, Schmidt), 3:4 (35.) Stöhr (Ontl, Keresztury), 4:4 (37.) Cabana (Hohmann, Järveläinen) PP1, 4:5 (38.) Divis (Kroschinski, Heger), 4:6 (46.) Heider (Divis, Schembri) PP1, 4:7 (59.) Heger (Divis) SH-EN