Letztes Spiel vor den Playoffs: Indians empfangen Falken

Memmingen. (mfr) Mit einem Heimspiel am Freitagabend (20 Uhr) beenden die Memminger Indians ihre Hauptrunde, ehe gut eine Woche später die Playoffs starten.

Beim Spiel gegen Heilbronn findet u.a. ein Vorverkauf für die Endrunden-Heimspiele der Indians statt. Tickets für alle Spiele der Indians sind im VVK erhältlich.

Nach der Last-Minute-Entscheidung am vergangenen Sonntag laufen die Indians am Freitagabend zum letzten Mal in der Hauptrunde auf, ehe die entscheidenden Partien im Achtelfinale auf sie warten. Der Gegner für die erste Runde steht hierbei noch nicht fest, könnte sich aber in den nächsten Tagen herauskristallisieren. Es wird entweder gegen die Icefighters aus Leipzig oder gegen die Eisbären Hamm gehen. Start der Best-of-Five-Serie wird in jedem Fall der 8. März in Memmingen sein.

Karten für die Playoff-Begegnungen in der Maustadt, sowohl für Spiel 1 als auch für Spiel 3, werden in den Drittelpausen am Freitag in der Geschäftsstelle im Stadion angeboten. Auch der frisch eingetroffene Playoff-Schal ist erstmals zum Kauf erhältlich.

Mit den Heilbronner Falken kommt ein langjähriger Rivale in die ALPHA COOLING-Arena. Der Dauergegner der letzten Playoff-Jahre wird in dieser Saison nicht an der Endrunde teilnehmen und nach Freitag in die Sommerpause gehen. Aufgrund der angemeldeten Insolvenz dürfen die Falken den Speilbetrieb in den Playoffs nicht mehr fortsetzen, ob sie im kommenden Jahr erneut in der Oberliga antreten werden, ist fraglich. Mit dem Stammverein aus Heilbronn steht aber bereits ein „Ersatz“ in den Startlöchern, womit es im kommenden Jahr durchaus ein Wiedersehen geben könnte. Aufgrund der Nichtzulassung zu den Playoffs, verließen auch einige Spieler den Club. Mit Freddy Cabana, Robin Just oder Cory Mapes stehen aber weiterhin einige namhafte Akteure im Kader.

Die Indians wollen sich im Hauptrunden-Abschluss keine Blöße geben und den 38. Dreier einfahren. Mit aktuell 121 Punkten haben die Maustädter eine bärenstarke Runde hingelegt, 260 eigene Treffer bescheren dem ECDC die beste Offensive im ganzen Süden.

Die Partie am Freitag beginnt um 20 Uhr. Erstmals können auch Gruppentickets (ab 10 Personen nur 10€ Eintritt) erworben werden. Karteninhaber für die Partie (Tages- und Dauerkarten) erhalten auch am Samstag zum Playoff-Halbfinale der Indians-Frauen freien Eintritt. Hierfür muss einfach am Eingang das entsprechende Ticket vorgezeigt werden. Das Spiel gegen Ingolstadt beginnt am Samstag um 17:15 Uhr.