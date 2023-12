Letztes Spiel 2023: Indians mit Buskonvoi zu Gast in Bad TÃ¶lz

Artikel anhören Memmingen. (mfr) Elf Fanbusse und wohl deutlich mehr als 700 Auswärtsfans begleiten die Memminger Indians am Samstag zum letzten Spiel des Kalenderjahres....

Memmingen. (mfr) Elf Fanbusse und wohl deutlich mehr als 700 Auswärtsfans begleiten die Memminger Indians am Samstag zum letzten Spiel des Kalenderjahres.

Um 18 Uhr sind die Rot-Weißen zu Gast in Bad Tölz und wollen gemeinsam mit ihren Anhängern drei Punkte einfahren.

Der erste Buskonvoi der Indians-Geschichte rollt am Samstag nach Bad Tölz. Elf rappelvolle Fanbusse werden sich dann auf den Weg nach Oberbayern machen, um ihr Team kurz vor dem Jahreswechsel zum Sieg zu schreien. Da sich auch noch zahlreiche Privatfahrer angekündigt haben, wird von mindestens 700 rot-weißen Fans auszugehen sein, die den Löwen-Käfig einnehmen wollen.

Die Indians treten dann erneut ohne Oli Ott an. Ausgerechnet der aus Bad Tölz nach Memmingen gewechselte Angreifer verpasst die kommenden Spiele mit einem Bruch in der Hand. Auch Lubor Pokovic wird vermutlich weiter ausfallen. Der Rest des Teams, welches zur Zeit ein Mammut-Programm zu bewältigen hat, dürfte Trainer Daniel Huhn aber zur Verfügung stehen. Nach dem Punktgewinn am zweiten Weihnachtsfeiertag in Heilbronn und dem Sieg am Donnerstag gegen Peiting sind die Indians nun seit sieben Partien ungeschlagen nach 60 Minuten. Eine Serie, welche die Maustädter gerne aufrecht erhalten wollen.

Die Tölzer Löwen hingegen legten in dieser Saison einen sehr schlechten Start hin. Nach erfolgtem Trainerwechsel und den Nachverpflichtungen auf der Kontingentposition sieht es nun immer besser aus. Trainer Axel Kammerer und sein Team konnten zuletzt u.a. Bayreuth, Garmisch und Lindau bezwingen. Auch die Indians mussten sich Anfang Dezember geschlagen geben. Die gefährlichsten Angreifer, neben Neuzugang Karsums, sind der Finne Topi Piipponen, Reto Schüpping und Marc Schmidpeter. In der Defensive stechen vor allem Ex-Indianer Steven Deeg und der letztjährige Oberliga-Meister aus Rosenheim Klemen Pretnar hervor.

Die Partie in Oberbayern startet um 18 Uhr. Alle Infos und Hinweise zum Buskonvoi gibt es auf der Homepage der Indians zu finden. Das nächste Heimspiel steigt am 03. Januar, dann ist Passau zu Gast am Hühnerberg.

Indians gewinnen letztes Heimspiel des Kalenderjahres gegen Peiting

Der ECDC Memmingen hat sein letztes Heimspiel 2023 gegen den EC Peiting mit 4:3 gewonnen.

Vor über 2800 Zuschauern entschieden die Indians eine gegen Ende hin noch enge Partie für sich und holten damit weitere wichtige Punkte im Kampf um die ersten Plätze. Am Samstag reisen die Memminger mit elf Fanbussen nach Bad Tölz.

Die Indianer mussten weiterhin auf Lubor Pokovic verzichten. Auch Oli Ott war nicht mit an Bord und wird den Indians aufgrund eines Bruchs in der Hand länger fehlen. Leon Meder startete zwischen den Pfosten. Die Memminger machten im ersten Drittel ordentlich Dampf und zwangen Peiting in die Defensive, der ECP fand zunächst nicht in der Offensive statt. Folgerichtig ging der ECDC in Führung. Marcus Marsall versenkte zum 1:0 für die Indians (6.Minute). Gegen Ende des Drittels fand ein Schuss der Peitinger den Weg ins Indianer Gehäuse. Felix Brassard glich für sein Team aus. Doch Memmingen bekam zwanzig Sekunden vor der Pause einen Penalty zugesprochen, den Eddy Homjakovs eiskalt zum 2:1 verwandelte.

Das zweiten Drittel dominierten größtenteils wieder die Hausherren, auch wenn Peiting kämpferisch dagegenhielt und Leon Meder im Indianer-Gehäuse prüfte. Tobi Meier erhöhte für die Maustädter zum 3:1 (25.Minute). Gegen Ende des zweiten Drittels wurde es etwas ruppiger, was auch die Zuschauer mitnahm. Es blieb aber beim Zwischenstand von 3:1.

Im letzten Drittel mussten die Memminger eine fünfminütige Strafe gegen Nikonor Dobryskin hinnehmen, der gegen Sam Payeur vom ECP die Fäuste fliegen ließ. Diese Überzahlsituation brachte die Gäste wieder ins Spiel zurück. Marco Habermann und Alexander Biberger sorgten mit ihren Treffern für den 3:3 Ausgleich. Damit war die Partie wieder völlig offen und beide Mannschaften kämpften nun um den entscheidenden Treffer. Der fiel in der 56.Minute für die Indians: Memmingen drückte auf das ECP-Gehäuse und hatte die besseren Chancen. Eine davon netzt Jaro Hafenrichter gekonnt zum 4:3 für den ECDC ein und machte damit den Heimsieg perfekt.

Mit diesem Sieg im Rücken reisen die Indians am Samstag zum letzten Spiel des Jahres 2023 nach Bad Tölz. 11 Fanbusse und zahlreiche Priatfahrer wollen das Kalenderjahr standesgemäß ausklingen lassen und in Tölz für ordentlich Stimmung sorgen. Spielbeginn ist um 18:00 Uhr. Das nächste Heimspiel am Hühnerberg findet dann im neuen Jahr statt. Am 03. Januar kommen die Passau Black Hawks um 19:30 Uhr nach Memmingen.

ECDC Memmingen – EC Peiting 4:3 (2:1/1:0/1:2)

Tore: 1:0 (6.) Marsall (Svedlund, Meisinger), 1:1 (17.) Brassard (Feuerecker, Ouderkirk), 2:1 (20.) Homjakovs (PS), 3:1 (25.) Meier (Peleikis, Fominych), 3:2 (44.) Habermann (Brassard, Ouderkirk, 5-4), 3:3 (47.) Biberger (Feuerecker, Hanke, 5-4), 4:3 (56.) Hafenrichter (Svedlund, Mastic)

Strafminuten: Memmingen 17 – Peiting 10

Zuschauer: 2808