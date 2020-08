Letztes Puzzleteil gefunden: Chase Schaber kommt zum DSC

Deggendorf. (PM DSC) Mit der Besetzung der zweiten Ausländerposition mit dem Kanadier Chase Schaber hat der Deggendorfer SC seine Kaderplanung für die kommende Saison...

Deggendorf. (PM DSC) Mit der Besetzung der zweiten Ausländerposition mit dem Kanadier Chase Schaber hat der Deggendorfer SC seine Kaderplanung für die kommende Saison vorerst abgeschlossen.

Schaber ist mit 29 im besten Eishockeyalter und bringt alles mit, was Coach Henry Thom auf seinem Wunschzettel für die noch offene Stelle im Kader hatte: Der Kanadier verfügt bereits über Europaerfahrung und kann flexibel sowohl als Center, als auch als Außenstürmer eingesetzt werden.

Für Trainer Henry Thom ist die Verpflichtung ein entscheidender Baustein für die kommende Saison: „Chase bringt mit, was ich mir von einem Führungsspieler erwarte. Er war schon in früheren Stationen als Kapitän oder Assistenzkapitän ein entscheidender Spieler seiner Teams.

Er ist ein exzellenter Bullyspieler, weiß wo das Tor steht und bringt auch eine gewisse Aggressivität aufs Eis. Chase wechselt eher selten den Verein. Deshalb war es wichtig, dass in Deggendorf die Perspektive und die Ausrichtung gepasst hat. Natürlich auch das Ziel DEL2, das er auch selbst verfolgt.“

Der 181 cm große und 88 kg schwere Angreifer ging die letzten vier Spielzeiten für die Fife Flyers in der höchsten britischen Spielklasse (EIHL) aufs Eis.

Für die Schotten konnte Schaber in 177 Spielen 71 Tore und 77 Vorlagen erzielen und musste 152 Minuten auf der Strafbank absitzen. Zuvor war der 29-Jährige nach seiner Juniorenzeit in der WHL bei den Kamloops Blazers, sowie den Calgary Hitmen, ein Jahr an der University of Lethbridge und für vier Jahre in der ECHL bei den Idaho Steelheads, Bakersfield Condors und Norfolk Admirals auf dem Eis.

Auch 13 Einsätze in der AHL für die Oklahoma City Barons stehen in der Vita des Linksschützen. In der ECHL verbuchte der Neuzugang des DSC in 161 Spielen 41 Tore und 58 Vorlagen. 145 Minuten verbrachte er hier in der Kühlbox.