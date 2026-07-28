Letztes Puzzleteil eingefügt: Aufsteiger Memmingen beendet vorerst seine Kaderplanungen

Memmingen. (mfr) Die letzte offene Personalie ist auch offiziell geklärt.

Der ECDC Memmingen kann auch in der kommenden DEL2-Saison auf Patrick Kurz bauen. Der 30-jährige Verteidiger hat seinen Vertrag bei den Indians verlängert und wird damit auch weiterhin das Trikot der Rot-Weißen tragen.

Kurz wechselte zur Saison 2024/25 aus Halle an den Hühnerberg und entwickelte sich schnell zu einer wichtigen Stütze in der Defensive. Mit seiner ruhigen Spielweise, seiner Übersicht und seiner Erfahrung sorgte der Linksschütze für Stabilität im eigenen Drittel und war auch für die jungen Spieler ein wichtiger Ruhepol. In der vergangenen Spielzeit steuerte er in 70 Pflichtspielen 24 Scorerpunkte bei. „Shorty“ bringt reichlich Erfahrung aus der DEL2 und Oberliga in den Memminger Kader, über 400 mal lief er allein in der Zweiten Liga bislang auf.

Mit dieser Vertragsverlängerung beenden die Indians vorerst die Kaderplanung für die kommende Spielzeit. Mit 3 Torhütern, 8 Verteidigern und vorerst 14 einsetzbaren Angreifern sind die Maustädter breit aufgestellt.

Sven Müller: „Patrick hat sich in den letzten zwei Jahren bei uns mit unaufgeregter Abwehrarbeit hervorgetan. Auch er war ein wichtiger Faktor beim Aufstieg und hat bereits jahrelange Erfahrung in der DEL2 gesammelt. Damit sind die Kaderplanungen für unsere erste DEL2-Saison vorerst abgeschlossen.“

Seine Karriere in Zahlen

Source: Patrick Kurz @ Elite Prospects

152 Deutschland eröffnet die Eishockey WM 2027 wie 2010 in der Schalker Veltins Arena. Wie wirst Du das Spiel verfolgen? Live vor Ort in der Arena vor dem Livestream weiß ich noch nicht gar nicht