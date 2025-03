Letztes Heimspiel in der Master Round endet mit einem Rittner Sieg

Klobenstein. (PM Buam) Im vorletzten Spiel der Master Round trafen die Rittner Buam SkyAlps am Samstagabend auf Jesenice.

Dabei setzten sich Simon Kostner & Co. 2:1 gegen Jesenice durch.

Nach der 3:6-Auswärtspleite in Slowenien vor zwei Wochen war das Team von Jamie Russell am Samstag auf Wiedergutmachung aus. Dementsprechend motiviert gingen die Blau-Roten in der Ritten Arena zu Werke. Tore fielen im amüsanten Startdrittel keine. Colin Furlong war bei den Angriffen von Jesenice auf seinem Posten, während sich auch die Hausherren gute Möglichkeiten erspielten. Die beste Chance vergab in der 13. Minute Larsen, als er den Puck im Slot stehend mit der Rückhand knapp am Tor der Gäste vorbeischob. Die Vorarbeit zu diesem Hochkaräter hatte Szypula geleistet.

Der erste Treffer der Partie fiel Mitte des zweiten Spielabschnitts. Einen Schuss von Valtola konnte Furlong nicht festhalten und Jaka Sturm hatte keine Mühe, die Scheibe aus kürzester Distanz über die Linie zu bugsieren (30.16). Davor hatten beide Teams je einmal Aluminium getroffen. Und auch in der 36. Minute streifte Hjorths-Abschluss (in Überzahl) den Außenpfosten. Kurz darauf – mittlerweile waren beide Mannschaften wieder vollzählig – hatte Rittens Nummer 27 mehr Glück und erzielte mit einem präzisen Schuss aus dem Bullykreis den Ausgleich (36.10).

Im Schlussdrittel waren noch keine vier Minuten gespielt, als die Rittner das Match drehten. In Überzahl zog Larsen von der Blauen Linie ab, Giacomuzzi fälschte den Puck zum 2:1 erfolgreich ab (43.41). Danach hatten die Hausherren mehrere Möglichkeiten, um den dritten Treffer zu erzielen und die Vorentscheidung herbeizuführen. Wie etwa Kevin Fink in der 52. Minute, als er völlig alleine vor Us auftauchte, jedoch an diesem hängenblieb. So blieb es bis zum Schluss spannend, doch am Rittner Sieg änderte sich nichts mehr.

Rittner Buam SkyAlps – HDD SIJ Acroni Jesenice 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)

Tore: 0:1 Jaka Sturm (30.16), 1:1 Eric Hjorth (36.10), 2:1 Mads Skov Larsen (43.41/PP)

