Letztes Heimspiel der Hauptrunde: KÃ¶lner Haie begrÃ¼ÃŸen EisbÃ¤ren Berlin in der Lanxess Arena â€“ und unterliegen nicht unverdient





KÃ¶ln. (MR) Nach der deutlichen 5:1 Niederlage der Haie am Freitag in Mannheim sollte heute natÃ¼rlich wieder ein Sieg her. Auf der anderen Seite hatten die EisbÃ¤ren etwas dagegen, benÃ¶tigen sie doch jeden Punkt, um im Fernduell mit den Pinguins aus Bremerhaven den sechsten Tabellenplatz zu festigen.

Vor dem Spiel wurde KÃ¶lns Verteidiger-EigengewÃ¤chs Jan Luca Sennhenn fÃ¼r 300 DEL-Spiele geehrt. Dann ging es los vor erneut ausverkaufter Halle, davon per Sonderzug ca. 800 Fans der GÃ¤ste. Die EisbÃ¤ren legten druckvoll los, auch wenn sich zunÃ¤chst weniger im KÃ¶lner Drittel abspielte. FrÃ¼h konnten die Haie Powerplay Ã¼ben, doch Berlin verteidigte stark, dass es schlieÃŸlich nur zu einem einzigen guten Torschuss kam. Die Haie mit gutem Forecheck, so blieb HÃ¶rdler an Russell hÃ¤ngen, und hinten stand Juvonen stabil. Mit 6 Mann versuchten sich die Haie und wurden prompt erwischt. Aber auch sie verteidigten die Unterzahl gut. In der Schlussphase passierte es dann doch: eng wurde vor Juvonen um das Tor gearbeitet, Vikingstad legte auf Eder, dessen SchlÃ¤ger einen Moment nicht blockiert war zum 0:1 (19.). Und wenig spÃ¤ter versuchte auch die Ronning-Reihe, dieses GewÃ¼hl um das Tor zu produzieren, doch diesmal konnten die Haie Verteidiger den Puck aus der Gefahrenzone schieÃŸen.

Der zweite Durchgang brachte vor allem viel Laufarbeit. Und wieder hatten die GÃ¤ste etwas die Nase vorn. Niemand gab die Scheiben verloren, doch die EisbÃ¤ren gewannen mehr ZweikÃ¤mpfe und gefÃ¼hlt auch mehr wichtige Bullys. Die Haie kamen Ã¼ber weite Strecken nicht gut aus der eigenen Zone, kaum kontrolliert ins Angriffsdrittel, und die EisbÃ¤ren zwangen sie immer wieder zu Fehlern. Doch wer auch immer sich versuchte, weder Noebels, Ronning oder Jonas MÃ¼ller auf Seiten der EisbÃ¤ren, noch Storm, Kammerer, TyrvÃ¤inen oder MacLeod auf der anderen Seite â€“ es sollte kein Tor fallen. So blieb es bei dem minimalen Vorsprung fÃ¼r die BundeshauptstÃ¤dter auch zur zweiten Pause.

Stettmer „mauert“ sein Tor zu

Im Schlussabschnitt erhÃ¶hten die DomstÃ¤dter den Druck, auch wenn zwischendurch Ronning und Kirk ihre MÃ¶glichkeiten hatten. Auch die Kombination Ronning und Tiffels scheiterte. SpÃ¤testens ab dem Powerbreak drÃ¼ckten die Haie, hatten einige sehr gute Phasen, in denen sie sich erstmals in diesem Spiel wirklich lange und immer wieder im Angriff festsetzen konnten. Doch die SchÃ¼sse kamen letztlich nicht durch, auch als die Hausherren den Goalie fÃ¼r den 6. Feldspieler gezogen hatten. Somit schlieÃŸen die â€žRekord-Haieâ€œ dieses Wochenende punktlos ab, es war die zweite Partie dieser Saison, in denen den Haien kein einziges Tor gelang â€“ im Vergleich dazu hatten sie in 30 Partien mindestens 4 Tore geschossen! Am Ende des Tages konnte EisbÃ¤ren Goalie Jonas Stettmer einen verdienten Shutout feiern.

FÃ¼r Berlin hat sich in der Tabelle und im Kampf um den 6. Tabellenplatz nichts geÃ¤ndert, da auch Verfolger Bremerhaven heute einen â€žDreierâ€œ bei den Iserlohn Roosters eingefahren hat. Jetzt stehen noch zwei komplette Spieltage vor den Playoffs an, in denen es fÃ¼r alle Mannschaften heiÃŸt, sich auch mental bestmÃ¶glich fÃ¼r die anstehenden Ausscheidungsspiele zu prÃ¤sentieren. Beide Trainer lobten, dass man sich mannschaftlich an den Spielplan gehalten hatte und vor allem die Goalies bestens aufgelegt waren.

Es spielten:

KEC â€“ 30 Janne Juvonen â€“ 7 Oliwer Kaski, 57 Brady Austin â€“ 63 Patrick Russell, 89 Gregor MacLeod, 10 Tanner Kero; 13 Valtteri KemilÃ¤inen, 47 Veli-Matti VittasmÃ¤ki â€“ 78 Dominik Bokk, 15 Louis-Marc Aubry, 19 Frederik Storm; 91 Moritz MÃ¼ller, 17 Jan Luca Sennhenn â€“ 46 Kevin Niedenz, 21 Juhani TyrvÃ¤inen, 9 Maximilian Kammerer; 22 Maximilian GlÃ¶tzl â€“ 5 Robin van Calster, 77 Ryan MacInnis, 62 Parker Tuomie

EBB â€“ 1 Jonas Stettmer â€“ 6 Kai Wissmann, 18 Jonas MÃ¼ller â€“ 9 Ty Ronning, 93 Leo PfÃ¶derl, 95 Frederik Tiffels; 12 Eric Mik, 56 Markus NiemelÃ¤inen â€“ 94 Liam Kirk, 17 Jean-SÃ©bastien Dea, 92 Marcel Noebels; 4 Adam Smith, 83 Moritz Kretzschmar â€“ 43 Andreas Eder, 37 Markus Vikingstad, 38 Yannick Veilleux; 74 Les Lancaster, 21 Manuel Wiederer, 77 Eric HÃ¶rdler

Die Tore erzielten:

0:1 (18:34) Eder (Vikingstad, Veilleux)

Schiedsrichter: 20 Andris Ansons, 17 Kilian Hinterdobler (85 Kai JÃ¼rgens, 86 Tom Giesen)

Strafen: KEC â€“ 2 Min.; EBB â€“ 4 Min.

Zuschauer: 18.600