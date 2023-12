Letztes Heimspiel 2023: Memmingen Indians empfangen Peiting am Donnerstag

Artikel anhören Memmingen. (mfr) Der ECDC Memmingen empfängt am Donnerstagabend (19:30 Uhr) den EC Peiting zum Heimspiel zwischen den Jahren. Die Indians erwarten eine...

Memmingen. (mfr) Der ECDC Memmingen empfängt am Donnerstagabend (19:30 Uhr) den EC Peiting zum Heimspiel zwischen den Jahren. Die Indians erwarten eine stattliche Kulisse zum Jahresausklang, Tickets für die Partie sind bereits im Vorverkauf erhältlich.

Mit einer Partie gegen den EC Peiting beenden die Indians ihr Heimspiel-Jahr 2023. Die Rot-Weißen empfangen am 28.12. um 19:30 Uhr die Gäste aus Oberbayern und wollen mit einem erfolgreichen Auftritt vor eigener Kulisse das Heimspiel-Jahr ausklingen lassen. Die Memminger konnten zuletzt ihre Spiele am Hühnerberg allesamt gewinnen. Einem Erfolg gegen den Zweiten aus Deggendorf ließ das Team von Trainer Daniel Huhn einen 4:3 Sieg gegen den Tabellenführer Weiden folgen. Dieser Aufwärtstrend soll sich nun auch gegen den EC Peiting fortsetzen. Die Indianer können dabei wohl erneut auf einen vollen Kader zurückgreifen. Lediglich der langzeitverletzte Pascal Dopatka wird sicher fehlen. Ob Lubor Pokovic und Oliver Ott eingesetzt werden können, wird sich erst kurzfristig entscheiden.

Im bisherigen Saisonverlauf kreuzten die Teams bereits zweimal die Schläger, beide Male in Peiting. Je ein Sieg für jede Mannschaft steht bislang zu Buche, was die engen Partien beider Mannschaften treffend zusammenfasst.

Die Gäste aus Peiting kommen als Tabellenachter an den Hühnerberg. Vor allem die nordamerikanische Fraktion rund um Felix Brassard, Brett Ouderkirk und Sam Payeur sticht bei der Mannschaft von Ty Morris heraus. Die Defensive um Kapitän Feuerecker soll die beiden Torhüter Konrad Fiedler und Andreas Magg, die sich ihre Einsätze größtenteils aufteilen, entlasten und möglichst wenig Chancen der Indians zulassen. Zuletzt klappte das recht gut, Siege über Stuttgart und Bad Tölz sowie knappe Niederlagen gegen Heilbronn und Lindau waren die Ergebnisse.

Fan-Info: Nach der Partie lädt die Fanszene des ECDC Memmingen zum zweiten Kurvenfest. Bei Musik und Getränken soll der Jahresabschluss zu Hause, hinter der Fankurve, gebührend gefeiert werden. Ein weiteres Highlight steht den Memminger Anhängern noch bevor: Am 30.12. folgt das Auswärtsspiel der Indians in Bad Tölz. Mehr als 11 Busse werden sich dann im Konvoi auf die Reise ins Oberland machen.

Karten für die Partie der Indians gegen Peiting sind bereits im Vorverkauf erhältlich. Die Abendkassen am Spieltag öffnen eine Stunde vor dem ersten Bully.

Enges Spiel in Heilbronn: Memmingen unterliegt den Falken in der Overtime

Memmingen. (fl/mfr) Der ECDC Memmingen verliert das Auswärtsspiel am zweiten Weihnachtsfeiertag in Heilbronn knapp. In der Overtime mussten sich die Memminger mit 3:4 n.V. geschlagen geben, kämpften sich aber zuvor stark zurück. Am Donnerstag geht es am Hühnerberg gegen Peiting weiter.

Die Indianer mussten auf Oli Ott und Lubor Pokovic verzichten. Marco Eisenhut begann im Tor. Das erste Drittel war relativ ausgeglichen und dennoch keine einfache Partie für die Maustädter. Auch für Heilbronn war dieses Spiel äußerst wichtig, um die Indianer in der Tabelle und im Kampf um die Top 4-Plätze auf Distanz zu halten. Zwei Überzahlsituationen zugunsten der Falken wurden genutzt. Die Hausherren gingen mit 2:0 im ersten Drittel in Führung. Die Powerplaytreffer schossen Corey Mapes und Freddy Cabana.

Im zweiten Drittel wurden die Indians stärker und spielten Heilbronn in mehreren Druckphasen fest. Die Gastgeber aus Baden-Württemberg konzentrierten sich zumeist nur auf die Defensivarbeit, waren aber bei Kontersituationen gefährlich. Jedoch fehlten aus Sicht der Memminger die Tore. Auch Coach Huhn sah die fehlende Kaltschnäuzigkeit vor allem im zweiten Drittel als Knackpunkt.

Das letzte Drittel gingen die Indianer entschlossen an. Der wichtige Anschlusstreffer von Dominik Meisinger in der 45.Minute löste ein wenig den Knoten in Sachen Torerfolg. Matej Pekr glich verdient in Überzahl aus (52.Minute). Als dann noch Jaro Hafenrichter zum 3:2 traf, war das Spiel gedreht und Memmingen nun im Vorteil. Doch eine Strafe kurz vor Ende der Partie gegen die Indians bot Heilbronn die Chance, das Spiel doch nicht ganz aus der Hand zu geben. Die Falken nutzten die Überzahlsituation zum dritten Mal an diesem Abend durch Corey Mapes aus. Mit einem 3:3 ging es in die Verlängerung.

In der Overtime mussten sich die Maustädter, trotz glänzender Siegchance, dann geschlagen geben, nahmen dennoch einen wichtigen Punkt aus Baden-Württemberg mit. Freddy Cabana holte für Heilbronn den Zusatzpunkt mit seinem Treffer zum 4:3 n.V..

Weiter geht es mit dem straffen Programm rund um die Feiertage bereits am Donnerstag. Der EC Peiting gastiert dann zum ersten Mal in dieser Spielzeit am Hühnerberg. Gleichzeitig ist es das letzte Heimspiel des Kalenderjahres. Spielbeginn ist um 19:30 Uhr. Karten sind bereits online im VVK verfügbar.

Heilbronn – ECDC Memmingen 4:3 n.V. (2:0/0:0/1:3/1:0)

Tore: 1:0 (3.) Mapes (Cabana, P. Libäck, 5-4), 2:0 (10.) Cabana (P. Libäck, L. Libäck, 5-4), 2:1 (45.) Meisinger (Meier, Fominych), 2:2 (52.) Pekr (Svedlund, Homjakovs), 2:3 (56.) Hafenrichter (Pekr, Svedlund, 5-4), 3:3 (58.) Mapes (Cabana, P. Libäck, 5-4), 4:3 (63.) Cabana (Verelst, Jiranek)

Strafminuten: Heilbronn 8 – Memmingen 10

ECDC Memmingen: Eisenhut (Meder) – Svedlund, Dobryskin; Kasten, Mastic; Peleikis, Menner; Häring – Hafenrichter, Homjakovs, Pekr; Meier, Meisinger, Fominych; Pfalzer, Bräuner, Marsall; Busch, Sarto.