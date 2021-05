Letzter Tag: „Euer Name, unsere Heimat“ biegt auf die Zielgerade ein

Bad Tölz. (PM Löwen) Die Aktion rund um das Namensrecht des Eisstadions in Bad Tölz geht in ihre heiße Phase: Am Mittwoch um 19:27...

Bad Tölz. (PM Löwen) Die Aktion rund um das Namensrecht des Eisstadions in Bad Tölz geht in ihre heiße Phase: Am Mittwoch um 19:27 Uhr endet “Euer Name, unsere Heimat”. Welcher der acht noch im Rennen befindlichen Namen am Ende über dem Eingang steht, ist noch völlig offen.

Ganz vorne steht – Stand jetzt – die “Lenz-Funk-Arena”. Ein großer Teil der Fans hat sich dem Andenken an die Tölzer Eishockey-Legende verschrieben und hofft darauf, dass zumindest für die kommende Saison das Stadion seinen Namen trägt. Doch am Dienstagvormittag beträgt der Vorsprung vor der “Lug-Arena” nur 0,5 Prozent der bisher eingenommenen Summe – der Markisen- und Rolladenspezialist aus Geretsried ist als treuer Löwen-Sponsor sicher nicht nur darauf aus, die Aktion auf dem zweiten Rang zu beenden.

Auch RSS Transporte aus Bad Tölz mit der “RSS-Arena” sowie die “Oberland-Arena” liegen gut im Rennen. Und auch wenn die “Jailhouse-Arena”, die “Fair ∞ Share Arena”, “Fahrschule W. Strunck Arena” und die “Eiszecken-Arena” derzeit anteilig bei den Verkäufen etwas zurück liegen, kann in den letzten Stunden der Aktion noch viel passieren. Unter toelzerloewen.de/euernameunsereheimat kann man sich nicht nur beteiligen, sondern auch den aktuellen Stand der Verkäufe einsehen.

Klar ist schon jetzt, dass die Löwen die Aktion als Erfolg verbuchen: „Es wird am Ende eine Gesamtsumme sein, die für das Namensrecht der Arena durchaus marktgerecht ist. Das hilft uns enorm weiter“, zeigt sich Martin Vogel, der für die Durchführung der Aktion verantwortlich ist, zufrieden. Trotzdem hofft er natürlich darauf, dass der Gesamterlös am letzten Tag noch einmal steigt: „Gerade angesichts der anstehenden Lizenzierung ist das ein ganz wichtiger Baustein, nicht nur, um weiter DEL2-Eishockey in Bad Tölz zu sehen, sondern auch, um einen schlagkräftigen Kader auf die Beine zu stellen.“

Und auch für die Jugend des EC Bad Tölz ist die Aktion ein Erfolg: Denn auch an den ECT geht ein Teil des Erlöses, um die Ausbildung des Nachwuchses weiterhin zu fördern. Und so ist sich Vogel sicher: “Für den gesamten Sportstandort Bad Tölz ist das eine richtig gute Sache.”