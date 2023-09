Letzter Heim-Test steht an: Indians empfangen Heilbronn

Artikel anhören Memmingen. (mfr) Das vorletzte Test-Wochenende steht für den ECDC Memmingen auf dem Programm. Im abschließenden Heimspiel der Vorbereitung empfangen die Indianer am...

Memmingen. (mfr) Das vorletzte Test-Wochenende steht für den ECDC Memmingen auf dem Programm.

Im abschließenden Heimspiel der Vorbereitung empfangen die Indianer am Freitag um 20 Uhr den DEL2-Absteiger aus Heilbronn. Tickets für das Testspiel sind zu vergünstigten Konditionen im Vorverkauf und an der Abendkasse erhältlich.

Eine echte Standortbestimmung erwartet die Indians am kommenden Freitagabend. Mit dem Ligakonkurrenten aus Heilbronn kommt ein Oberliga-Spitzenteam an den Hühnerberg. Die Gäste stiegen aus der DEL2 ab und gelten als einer der Schwergewichte in der dritthöchsten duetschen Spielklasse. So verfügen die Falken mit Corey Mapes, Jan Pavlu, Freddy Cabana, Sam Verelst oder Robin Just über zahlreiche ehemalige und sehr erfahrene Zweitliga-Akteure, welche das Team führen sollen. Da alle diese Akteure über deutsche Pässe verfügen, konnten die drei Kontingentstellen an andere Spieler vergeben werden. Hier gingen die Falken einen besonderen Weg und sicherten sich gleich drei Stürmer vom Nordligisten aus Duisburg. Die schwedischen Zwillinge Wernerson Libäck und der finnische Center Uski bildeten bereits in der Vorsaison eine der besten Reihen in der Oberliga und sollen nun in Heilbronn für Tore und Punkte sorgen. Mit Benedikt Jiranek haben die Blau-Weißen auch einen Ex-Memminger im Kader. Bestens bekannt ist auch Torhüter Patrik Berger, der jahrelang für Regensburg auflief und den Maustädtern zuletzt im vorletzten Oberliga-Finale gegenüberstand.

Bei den Indians steht Neuzugang Valentin Busch vor seinem Debüt im Memminger Trikot. Die zuletzt fehlenden Neuzugänge Denis Fominych und Robert Peleikis könnten ebenfalls wieder zum Team hinzustoßen.

Karten für das Spiel am Freitagabend sind an der Abendkasse sowie im Vorverkauf erhältlich. Diese werden zu vergünstigten Preisen angeboten.

Am Samstag sind die Indians dann in Buchloe zu Gast. Beim Nachbarclub treffen sie dann auf den 9. der letztjährigen Bayernliga-Vorrunde. Unter anderem mit dem ehemaligen Füssener Kapitän Max Dropmann und Stürmer Michal Petrak verfügen die Pirates über einige Akteure mit Oberliga-Erfahrung. Topscorer im Team der Ostallgäuer ist der ehemalige Indians-Angreifer Alex Krafczyk. Alex Reichelmeir, früher im ECDC-Tor, ist Co-Trainer bei den Freibeutern.

