Letzter Auswärtstest für die Islanders vor Saisonbeginn

Lindau (EVL) – Die EV Lindau Islanders stehen vor ihrem letzten Auswärtstest der Vorbereitung – und dieser hat es in sich.

Am 11. September um 20 Uhr trifft die Mannschaft aus Lindau auf die Peißenberg Miners, ein junges, dynamisches Team, das in dieser Bayernliga Saison mit hohem Tempo, intensivem Forecheck und mutigem Spielaufbau auf sich aufmerksam machen möchte. Für die Islanders ist dieses Duell der letzte Auswärtsprüfstein, bevor am Sonntag, den 13. September, um 16 Uhr die große Heimpremiere gegen den EHC Arosa steigt – eingebettet in den Familyday mit freiem Eintritt und buntem Rahmenprogramm, ein echtes Highlight für Fans und Familien.

Die Miners gelten als schwer zu bespielender Gegner, der mit schnellen Umschaltmomenten und kreativen Einzelaktionen immer wieder gefährliche Situationen kreieren möchte. Unterschiedsspieler Ilya Zheltakov prägt das Offensivspiel der Oberbayern, aber auch sonst ist das junge Team aus Peißenberg gefährlich. Für die Islanders bedeutet das eine klare Aufgabe: konzentriert bleiben, die Intensität der Miners annehmen und die sich öffnenden Räume konsequent nutzen. Lindau trifft auf ein Team, das sich wahrscheinlich im oberen Mittelfeld der Bayernliga wiederfinden lässt und das mit seiner Jugend überraschen kann.

Die Islanders wollen an ihre bisherigen Leistungen anknüpfen und den nächsten Schritt in ihrer Vorbereitung gehen. Der Fokus liegt darauf, das eigene Spiel weiter zu festigen, Automatismen zu schärfen und sich mit einem starken Auftritt Selbstvertrauen für die Heimpremiere zu holen. Ein Erfolg gegen Peißenberg wäre ein wichtiges Signal – sowohl an die Mannschaft selbst als auch an die Fans, die am Sonntag einen hochmotivierten Gastgeber erwarten dürfen.

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