Letzter Auswärtstest der Zeller Eisbären führt nach Passau

Zell am See. (PM EKZ) Der Saisonstart der Alps Hockey League rückt immer näher und die Vorbereitung nähert sich dem Ende.

Das letzte Auswärtsspiel in der Preseason steigt am morgigen Donnerstag, auswärts bei den Passau Black Hawks.

Eine weitere harte Trainingswoche findet ihren Abschluss. Zwei Testspiele noch, dann wird es endgültig ernst und die Meisterschaft startet am 19. September mit dem Heimspiel gegen Asiago. Am Donnerstag spielen die Eisbären auswärts in Passau.

Die Black Hawks spielen in der Oberliga und sind ein interessanter Gegner, bei dem sich im Sommer auch einiges getan hat. Einige Abgänge (darunter Ex-Eisbär Mans Hansson) und Zugänge, zudem ein neuer Trainer mit spannender Vita. Generell ist die Mannschaft eher jung, einzelne Veteranen sind aber ebenfalls dabei. Der deutsch-Kanadier Andrew Schembri ist mit 44 Jahren der Methusalem im Team, liefert aber immer noch ordentliche Scorerzahlen. Mannschaftskapitän ist Verteidiger Tom Horschel, Keeper Eisenhut ist mit seiner DEL-Erfahrung einer der bekanntesten Spieler im Klub. In der Vorbereitung gab es zuletzt einen 4:3 Sieg nach Overtime gegen den HC Tigers (den vormaligen EC Bregenzerwald) und eine 1:3 Niederlage gegen die Eisbären Regensburg.

Was Zell am See angeht, so wird Marcel Rodman wohl wieder beides machen. Einerseits neue Dinge ausprobieren, andererseits verfeinern und perfektionieren bereits etablierter Routinen. Es geht jetzt wirklich auf die Zielgerade der Vorbereitung, die Spieler sind hochmotiviert und wollen gegen Passau den nächsten Sieg.

Eisbärenwirbelwind Blaz Tomazevic: „Bislang hatten wir, denke ich, eine gute Vorbereitung, dennoch gibt es noch viel Raum, sich zu verbessern. Am Donnerstag erwarte ich von uns, dass wir weiter unser Spiel spielen und an den Dingen arbeiten, auf die wir uns in der Preseason fokussiert haben. Hoffentlich machen wir einen weiteren Schritt vorwärts und zeigen gegen Passau eine gute Leistung.“

Spielbeginn in Passau ist morgen um 19:30 Uhr. SPRADE TV überträgt das Match live.

ALPS HOCKEY LEAGUE | Preseason | SAISON 2026/2027 | Spiel 5

EHF Passau Black Hawks vs. EK Zeller Eisbären 0:0 (-:-/-:-/-:-)

Do, 10.09.2026 | 19:30 Uhr, Eis-Arena Passau

555 Deutschland eröffnet die Eishockey WM 2027 wie 2010 in der Schalker Veltins Arena. Wie wirst Du das Spiel verfolgen? Live vor Ort in der Arena vor dem Livestream weiß ich noch nicht gar nicht