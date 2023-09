Letzte Vorbereitungsspiele vor dem Punktspielstart -SCR spielt am Freitag in Bad TÃ¶lz und Sonntag zuhause gegen PeiÃŸenberg

Artikel anhören Garmisch-Partenkirchen. (PM SCR) Die Vorbereitungsphase ist heuer kürzer als gewohnt ausgefallen und so kommt es, dass an diesem Wochenende die letzten Testspiele...

Garmisch-Partenkirchen. (PM SCR) Die Vorbereitungsphase ist heuer kürzer als gewohnt ausgefallen und so kommt es, dass an diesem Wochenende die letzten Testspiele absolviert werden.

Am Freitag sind die Weiß-Blauen in Bad Tölz um 19:30h zu Gast und am Sonntag um 18:00 Uhr kommt der Vertreter aus der Bayernliga Peißenberg ins Olympia-Eissportzentrum.

Die bisherigen Auftritte der Werdenfelser machen sicher Lust auf mehr und der Heimerfolg gegen den direkten Konkurrenten aus Bad Tölz war nicht nur für die Anhänger der Garmischer Balsam für die Seele.

Auch die Verantwortlichen zeigten sich mit dem letzten Wochenende zufrieden und sind auch selbstkritisch, „fast 1400 Zuschauer in der Vorbereitung zu haben ist sehr gut und dass wir daheim Tölz gewonnen haben, war natürlich ideal für die Stimmung bei unserer Mannschaftsvorstellung. Aktuell arbeiten wir noch an der Optimierung der Abläufe an unseren Gastronomieständen, dass es teilweise zu längeren Wartezeiten kam, bedauern wir sehr.“ so Sebastian Ziener.

Tickets für das Heimspiel am Sonntag gegen Peißenberg gibt es in unserem Onlineshop: https://bit.ly/3Aeclb4 oder zu den Öffnungszeiten der Geschäftsstelle vor Ort am Stadion. Auch die Abendkasse wird ab 90 Minuten vor Spielbeginn geöffnet sein.

Nach den letzten Vorbereitungsspielen richtet sich der Fokus auf den Punktspielauftakt mit dem Auftritt bei den Stuttgart Rebels, das Spiel findet am Sonntag, 1.Oktober 2023 um 16 Uhr statt.

