Letzte Testspiele der SchÃ¶nheider WÃ¶lfe vor Meisterschaftsstart

Schönheide. (PM Wölfe) Die Schönheider Wölfe bereiten sich auf die heiße Phase der Saisonvorbereitung vor. Am kommenden Wochenende stehen die beiden letzten Testspiele auf...

Schönheide. (PM Wölfe) Die Schönheider Wölfe bereiten sich auf die heiße Phase der Saisonvorbereitung vor.

Am kommenden Wochenende stehen die beiden letzten Testspiele auf dem Programm, bevor das Team Anfang Oktober in die Meisterschaft der Regionalliga Ost startet.

Den Auftakt des Wochenendes bildet am Freitag, den 27. September 2024, um 20:00 Uhr das Rückspiel gegen die Wild Lions in Amberg. Zwei Tage später, am Sonntag, den 29. September 2024, um 17:00 Uhr, empfangen die Wölfe den EHC Bayreuth Tigers im heimischen Wolfsbau. Das Spiel gegen Bayreuth markiert die letzte Generalprobe vor dem Saisonauftakt.

Der Startschuss in die neue Regionalliga-Saison erfolgt dann am Samstag, den 5. Oktober 2024, um 17:00 Uhr, wenn die Schönheider Wölfe zuhause auf Tornado Niesky treffen.

Tickets für das Testspiel am Sonntag gegen den EHC Bayreuth Tigers sind ab sofort online unter hHttps://schoenheiderwoelfe.vbotickets.com/events erhältlich. Die Schönheider Wölfe freuen sich auf zahlreiche Fans und eine spannende Begegnung im Wolfsbau. Am Samstag, den 28.09.24, ab 11:00 Uhr würden sich die „Jungen Wölfe“ ebenfalls über Besuch im Wolfsbau freuen, wenn die U15-Spielgemeinschaft Schönheide/Crimmitschau auf den ES Weißwasser II trifft. Für das leibliche Wohl wird gesorgt und der Eintritt ist wie immer frei. Alle Infos zum Wölfe-Nachwuchs sind unter https://www.schoenheider-woelfe.de/nachwuchs zu finden.