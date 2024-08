Letzte Kaderentscheidungen beim TEV Miesbach

Miesbach. (PM TEV) Mit Matthias Bergmann und Nikolaus Meier haben sich zwei Routiniers entschieden vorerst mit dem Eishockey zu pausieren. Meier wurde bereits in...

Miesbach. (PM TEV) Mit Matthias Bergmann und Nikolaus Meier haben sich zwei Routiniers entschieden vorerst mit dem Eishockey zu pausieren.

Meier wurde bereits in den letzten beiden Jahren jeweils zur Saisonendphase reaktiviert und auch in dieser Saison ist ein solches Szenario nicht unmöglich. Ebenso verhält sich die Situation bei Matthias Bergmann. Der Verteidiger gilt als wichtige Stütze in der TEV Defensive, wird aber vorerst auch pausieren, wobei eine Rückkehr in den laufenden Spielbetrieb nicht auszuschließen ist.

Zu guter letzt rückt mit Felix Mühldorfer ein junges Eigengewächs auf die dritte Torhüterposition. Er absolvierte bereits ein Spiel für den TEV und wird auch im kommenden Winter das Torhütertrio mit Timon Ewert und Philip Lehr bilden.