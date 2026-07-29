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ESV Burgau 2000Transfer-News

Letzte Abgänge beim ESV Burgau zu vermelden

29. Juli 20261 Mins read42
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Burgau. (PM ESV) Neben zuletzt vielen Neuzugängen gibt es beim ESV nun fünf letzte Abgänge zu vermelden: Benedict Schaller, Maxi Knittel, Moritz Vehkakoski, Daniel Bartuli und David Walter laufen künftig aus verschiedenen Gründen nicht mehr für die Eisbären auf.

Damit sind nun auch die letzten Spielerpersonalien der vergangenen Saison geklärt.

Der 24-jährige Torhüter Benedict Schaller verlässt die Eisbären nach vier Jahren in Burgau. In dieser Zeit stand Bene 36-mal in der Landes- und Bayernliga zwischen den Pfosten der Markgrafen. Schaller wird sich einem anderen Verein anschließen, bei dem er sich mehr Eiszeit erhofft.

Nach drei Jahren bei den Eisbären endet auch die Zeit von Verteidiger Maxi Knittel in Burgau. Der 24-Jährige kam seit der Saison 2023/24 auf 70 Einsätze im Eisbären-Trikot und steuerte dabei 3 Vorlagen zum Teamerfolg hinzu.

Moritz Vehkakoski war erst zur vergangenen Saison zu den Eisbären gewechselt und hatte sich als Verteidiger stark entwickelt: In 34 Spielen kam der 21-Jährige auf 14 Scorerpunkte. Studienbedingt kann er künftig leider nicht mehr für die Eisbären auflaufen.

Verteidiger Daniel Bartuli war ebenfalls erst zur abgelaufenen Saison aus Ulm zu den Eisbären gestoßen und bestritt 32 Spiele, in denen ihm 13 Punkte gelangen. Für die kommende Saison konnte man sich nicht auf eine gemeinsame Basis einigen, sodass sich der 26-Jährige einem anderen Verein anschließen wird.

Der 21-jährige Burgauer David Walter war während der vergangenen Saison von Senden zu den Eisbären gewechselt und kam auf 7 Einsätze als Stürmer. Künftig wird David wieder für die 1b-Mannschaft auflaufen.

Der Verein bedankt sich bei Bene, Maxi, Moritz, Daniel und David für ihren Einsatz im Eisbären-Trikot und wünscht ihnen für die Zukunft alles Gute – ob auf dem Eis oder abseits davon!

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